المنستير: رفع أكثر من 400 طنّ بين فواضل البناء وكروم التين الشوكي خلال حملة جهوية استثنائية ببلدية مصدور-منزل حرب

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نظّمت بلدية المصدور منزل حرب بمعتمدية بنبلبة من ولاية المنستير، اليوم الخميس، حملة نظافة استثنائية بمشاركة بلديات المصدور- منزل حرب، والمنستير، والساحلين، وسيدي عامر-مسجد عيسى، والوردانين، ومنزل نور، وبنبلة، وزاوية قنطش.



وذكر كاتب عام بلدية المصدور منزل حرب، رياض أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الحملة أفضت إلى رفع قرابة 200 طن من إجمالي 500 طنّ من فواضل البناء متراكمة بأرض بلدية تسمح 5400 م2 في منطقة سيدي مصباح بالمصدور، علما لأن هذه الأرض مخصصة لإنجاز مدرسة إعدادية لفائدة تلاميذ معتمديتي بنبلة والوردانين.

وشملت الحملة أيضا التدخل لرفع 200 طنّ من فواضل كروم التين الشوكي في الضيعات الفلاحية بكلّ من مصدور ومنزل حرب، علما أن البلدية نجحت قبل ذلك وفي إطار الحملة الوطنية لإزالة كروم التين الشوكي من رفع 1200 طنّ من هذه الكروم خلال الفترة ماي-سبتمبر 2024، حسب نفس المصدر.



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وأوضح أحمد أنّ البلدية نظمت حملة نظافة جهوية أولى في 20 جويلية الماضي، وحملة ثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2024 وحملة ثالثة اليوم، معتبرا أنّه لولا هذه الحملات الجهوية لتعذر على البلدية بمفردها إزالة 2500 متر خطي من كروم التين الشوكي.

من جهته، أوضح معتمد بنبلة، أنيس العزعوزي، أنّ هذه الحملة الجهوية تندرج ضمن تجربة نموذجية في ولاية المنستير قائمة على تقسيم الولاية إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 3 معتمديات ومجموعة رابعة فيها 4 معتمديات بجميع البلديات الراجعة لها بالنظر.

وأضاف أن تنفيذ هذه التجربة انطلق اليوم بالنسبة لبلدية المصدور-منزل حرب وهي تجربة ناجحة رغم أنّ الإمكانيات متوسطة لدى البلديات (بلدية المصدور-منزل حرب تمتلك آلة "تراكس" واحدة بصدد الصيانة حاليا)، وتتطلب الدعم باعتبار أنّ البلدية رافد للتنمية ولابّد من معاضدة مجهوداتها، مثمّنا انخراط البلديات في هذه التجربة النموذجية التي تكرس عملية حوكمة الموارد البشرية والمعدات.