مركز النهوض بالصادرات: تنظيم بعثة من المشترين الإماراتيين إلى تونس يوم 28 أكتوبر 2024

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أعلن مركز النهوض بالصادرات،الخميس، عن تنظيمه يوم 28 أكتوبر 2024، بدار المصدر، بتونس العاصمة، لقاءات مهنية لفائدة الشركات التونسيّة العاملة في قطاعات المنتجات الفلاحية والغذائية والمنتجات الصحيّة ومستحضرات التجميل مع "جمعيّة الشارقة التعاونية"، وهي فاعل اقتصادي من الإمارات.



ويرجى من هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، إلى تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف فرص الشراكة الجديدة بين تونس والإمارات العربية المتحدة، وخاصة إمارة الشارقة.





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وسيتيح مركز النهوض بالصادرات، خلال هذه التظاهرة، فرصة التفاعل مع هذا الشريك الرائد وستكشاف إمكانات سوق الإمارات العربية المتحدة ومناقشة التعاون المستقبلي في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.



ومن بين المنتجات المستهدفة خلال هذه المهمة، بحسب المصدر ذاته، المنتجات الزراعية والغذائية، على غرار زيت الزيتون والتمور والمنتجات البيولوجية والغلال والخضروات الطازجة، إلى جانب الأسماك الطازجة والمجمدة والحلويات والبسكويت والشوكولاتة والمعجنات والأغذية المعلبة والعصائر والجبن ومنتجات النظافة ومستحضرات التجميل.



ويتعين على المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا الحدث إرسال إستمارة المشاركة إلى عنوان البريد الإلكتروني fbechikh@tunisiaexport.tn في موعد أقصاه الجمعة 18 أكتوبر 2024.