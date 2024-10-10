سيدي بوزيد: رفع 295 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

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بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي رفعها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعون للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد، خلال شهر سبتمبر الماضي، إجمالي 295 مخالفة، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي المرشاوي.

وأوضح المرشاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم تسخير 122 فريق مراقبة، خلال الفترة المذكورة، أدى 2307 زيارات ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل وقد توزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال بـ50 مخالفة، والمواد الغذائية بـ61 مخالفة، والدواجن والبيض بـ29 مخالفة، والمطاعم والمقاهي بـ8 مخالفات، والمخابز والمرطبات بـ14 مخالفة، واللحوم بـ16 مخالفة.

وتعلّقت هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية بـ50 مخالفة، والزيادة غير قانونية في الأسعار بـ56 مخالفة، وعدم إشهار الأسعار بـ108 مخالفات، وغياب الفوترة بـ61 مخالفة، والميترولوجيا بـ13 مخالفة، وإخفاء بضاعة بـ24 مخالفة، والإخلال بتراتيب الدعم بـ5 مخالفات.

كما تم حجز 162 كغ من السكر، و594 لترا من الزيت النباتي، و22.05 طنّا من مادة السداري، و11.9 طن من الشعير، و9820كراسا مدعما، و280 لتر حليب نصف دسم، و16 كغ من الدواجن.