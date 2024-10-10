Babnet

سيدي بوزيد: رفع 295 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdc84de1fef22.00798469_lmkgohjinfepq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 13:36 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي رفعها أعوان المراقبة الاقتصادية التابعون للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد، خلال شهر سبتمبر الماضي، إجمالي 295 مخالفة، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي المرشاوي.
وأوضح المرشاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أنه تم تسخير 122 فريق مراقبة، خلال الفترة المذكورة، أدى 2307 زيارات ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل وقد توزعت المخالفات على قطاعات الخضر والغلال بـ50 مخالفة، والمواد الغذائية بـ61 مخالفة، والدواجن والبيض بـ29 مخالفة، والمطاعم والمقاهي بـ8 مخالفات، والمخابز والمرطبات بـ14 مخالفة، واللحوم بـ16 مخالفة.
وتعلّقت هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية بـ50 مخالفة، والزيادة غير قانونية في الأسعار بـ56 مخالفة، وعدم إشهار الأسعار بـ108 مخالفات، وغياب الفوترة بـ61 مخالفة، والميترولوجيا بـ13 مخالفة، وإخفاء بضاعة بـ24 مخالفة، والإخلال بتراتيب الدعم بـ5 مخالفات.
كما تم حجز 162 كغ من السكر، و594 لترا من الزيت النباتي، و22.05 طنّا من مادة السداري، و11.9 طن من الشعير، و9820كراسا مدعما، و280 لتر حليب نصف دسم، و16 كغ من الدواجن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295576


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الخميس 10 أكتوبر 2024 | 7 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
27°-21
28°-20
29°-21
31°-22
  • Avoirs en devises
    24516,3

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,37054 DT        1$ =3,06865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1755,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*