وزير الفلاحة يدعو الى تضافر الجهود لتأمين انتاج 340 الف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2024-2025

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كشف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الاربعاء، ان تونس تتوقع صابة زيت زيتون في حدود 340 ألف طن مما يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لتأمينها.



وشدد بن الشيخ، خلال ترأسه إجتماع اللجنة الوطنيّة لتنظيم ومتابعة سير موسم جني الزيتون 2024-2025 بحضور جل أعضاء اللجنة والمندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة بالولايات المنتجة للزيتون الى ايلاء الأهمية للإستهلاك الداخلي لزيت الزيتون ووضع آليات لذلك





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وتابع المشاركون في الاجتماع عرضا اولا اعدته الادارة العامّة للإنتاج الفلاحي حول حصيلة موسم زيت الزيتون 2023-2024 والاستعدادات لموسم 2024-2025 علما وان موسم جني الزيتون سينطلق غرة نوفمبر 2024 .





وتطرق العرض الثاني حول تدخلات الديوان الوطني للزيت خلال الموسم للمحافظة على الصابة وتحسين جودة زيت الزيتون إضافة إلى إنجاز ونجاح البرنامج الوطني للإستهلاك الداخلي لزيت الزيتون بأسعار تفاضلية.



وشدد بن الشيخ على أهمية هذا الإجتماع لضمان حسن سير الموسم على مستوى الجني والتحويل والترويج والعمل على المحافظة على الجودة ومزيد تثمين زيت الزيتون بتعزيز وتطوير الصادرات من الزيت المعلب مع ضرورة إيلاء الأهمية الضرورية.



أوصى بتنظيم أيام تكوينية حول تقليم شجرة الزيتون بالتعاون مع الهياكل المعنية وضرورة تظافر الجهود وخاصة على المستوى الجهوي بين المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط لتثمين مادة المرجين.



وشدد ، خلال اللقاء، على أهمية القيام بحملات تحسيسية لتثمين مادة المرجين في تخصيب الأراضي الفلاحية وتكثيف المراقبة على المصبات العشوائية.



وكانت تونس توقعت انتاج 210 الف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2023-2024 الى جانب وضع خطة لتوفير زيت الزيتون للاستهلاك المحلي تقوم على توفير مليوني لتر زيت زيتون بكر بسعر 15 دينار.



وإرتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 58 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2024، لتناهز 5025 مليون دينار، بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط 2022-2023، وفق بيانات نشرها الديوان الوطني للزيت يوم 5 اكتوبر الجاري