سوسة: الوالي يدعو إلى تكثيف الحملات المشتركة من أجل التصدي للاحتكار والمضاربة والغشّ وضمان الجودة والسلامة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg width=100 align=left border=0>

دعا والي سوسة، سفيان التنفوري، كافة الهياكل المتدخلة في عمليات تزويد السوق ومتابعة تطور أسعار المواد الاستهلاكية الى تكثيف الحملات المشتركة الرقابية قصد التصدي للاحتكار والمضاربة والغش، وضمان الجودة والسلامة، والى تجميع المعطيات المتعلقة بمجالات التزويد والاسعار والتجارة الموازية والتهريب بالجهة.

كما دعا لدى إشرافه، اليوم الاربعاء، بمقر الولاية، على اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، الى تفعيل العقوبات الردعية ضد المخالفين، وتكثيف التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي لاسيما بمحيط الأسواق البلدية، والحد من توسع هذه الظاهرة في الزمن والجغرافيا بالنسبة للأسواق الأسبوعية.

واتّضح من خلال عرض قدّمه المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، أن ولاية سوسة مازالت تعاني من تواصل الضغوطات المسجلة في المنتوجات الموردة والمدعومة على غرار السكر والقهوة والأرز، مقابل توفر مختلف منتوجات الفلاحة والصيد البحري بالقدر الكافي.

وأشار طالب، في هذا السياق، الى ان مخزونات فرع سوسة للديوان التونسي للتجارة تتوفر حاليا على ما يعادل 4590 طنّا من السكر في شكل أكياس وزن 50 كلغ، و38 طنّا من الاكياس المعلبة وزن 1 كلغ، بالإضافة الى توفر 12 طنّا من القهوة، و2497 طنّا من مادة الأرز، مقابل تواصل فقدان الشاي بمخازن الديوان.



...



وأضاف أن المصالح المعنية تسعى خلال المواسم الاستهلاكية القادمة الى مواصلة إعطاء الأولوية في العمل الرقابي للتحكم في الأسعار، والتصدي للاحتكار، ومراقبة شفافية المعاملات التجارية، الى جانب التركيز على المنتوجات والقطاعات ذات الأولوية وموضوع الإشكاليات في السوق، او التي يمكن ان تشهد ضغوطات وانحرافات في التزويد والاسعار على غرار المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة، ومواصلة التركيز على مراقبة المخازن العشوائية وحركة النقل عبر الطرقات ومسالك الإنتاج والتوزيع بالجملة.

وبيّنت المداخلات المقدّمة اتّساع رقعة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية، لا سيما في محيط الأسواق البلدية، في ظلّ تراجع الإمكانيات البشرية واللوجستية والتنفيذية الكفيلة بالتصدي لهذه المظاهر.

وتم خلال اجتماع اللجنة بالخصوص عرض نتائج عمليات المراقبة التي أمّنتها مؤخرا مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة وكذلك المصالح الأمنية والديوانية.

