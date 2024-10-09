تراجع عدد الكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج في إطار التعاون الفني بنسبة 10 بالمائة من جانفي الى سبتمبر 2024

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تراجع عدد الكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج في إطار التعاون الفني بنسبة 10 بالمائة، منذ بداية سنة 2024 وإلى غاية 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق إحصاءات نشرتها، اليوم الاربعاء، الوكالة التونسية للتعاون الفني.



وتم من جانفي 2024 إلى غاية 30 سبتمبر الماضي انتداب 2935 تونسيا للعمل بالخارج، مقابل 3257 تونسيا منتدبا بالخارج خلال الفترة ذاتها من عام 2023.





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وتصدرت كل من ألمانيا وكندا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية إلى غاية 30 سبتمبر الماضي حيث تم انتداب 542 تونسيا بألمانيا أغلبهم في قطاع التمريض و520 تونسيا بكندا في مختلف الاختصاصات، تلتهما سلطة عمان بـ401 تونسيا في قطاع التعليم الثانوي، ثم فرنسا بـ 307 منتدبا والسعودية بـ 306 منتدبا، بينما توزع 859 منتدبا على دول أخرى.



واستقطب قطاع الصحة أكبر عدد من الانتدابات بـ 1022 اطارا طبيا وشبه طبي أي ما ياعادل 41 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ 757 منتدبا ثم الإدارة بـ 221 مندبا والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بـ 176 منتدبا والخدمات بـ 129 منتدبا والنقل واللوجيستيك بـ 110 والإعلامية بـ 100 منتدب.



وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، 26.244 متعاونا، منهم 65 بالمائة بالبلدان العربية، و28 بالمائة بأوروبا، و12 بالمائة بكندا.