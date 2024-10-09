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وزير النقل يدعو شركة نقل تونس الى احترام آجال إعادة تشغيل عربات المترو التي في الصيانة

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 17:03 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعا وزير النّقل، رشيد عامري، خلال زيارة غير معلنة لورشة الصيانة ومستودع المترو الخفيف بمحطة تونس حلق الوادي المرسى التابعين لشركة نقل تونس، الى احترام الآجال المحددة لإعادة تشغيل عربات المترو التي في طور الصيانة للترفيع في نسب الجاهزية.

وحثّ عامري، وفق بلاغ لوزارة النقل، على تطوير نسق عمليات الصيانة بالسرعة والنجاعة المرجوتين نظرا لما تزخر به شركة نقل تونس من موارد بشرية تمكّنها من تحقيق المطلوب.

...

وشدد على ضرورة إجراء تغييرات على نوافذ عربات المترو من نوع "سيتاديس" لتحسين التهوية داخل العربات وظروف تنقل المسافرين خاصة خلال فترات الحرّ.

وأكد الوزير خلال هذه الزيارة على ضرورة استرجاع ثقافة العمل وحسّ الإنتماء للمؤسسة بهدف تعزيز الدور الاجتماعي لنقل تونس على الوجه الأكمل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة توصيات الجلسة التي تم عقدها خلال شهر سبتمبر المنقضي والذي تم خلالها النظر في تطوير منظومة النقل العمومي وإقرار إصلاح 28 عربة مترو بصفة عاجلة.


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