جامعة قابس تحافظ على مستواها في تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي وتحسن مرتبتها وسط 8 جامعات تونسية شملها التصنيف

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سجلت جامعة قابس حضورها للسنة الثالثة على التوالي في التصنيف العالمي للجامعات الذي تنجزه مجلة تايمز للتعليم العالي لسنة 2025 والصادر اليوم الأربعاء، وحافظت على نفس المرتبة التي تحصلت عليها خلال سنة 2024 وهي الرتبة فوق 1500، إلّا أنّها احتلت المرتبة الخامسة من بين 8 جامعات تونسية شملها هذا التصنيف بعد أن كانت في المرتبة الثامنة خلال سنة 2024.

ويعتمد هذا التصنيف، وفق ما نشرته جامعة قابس على صفحتها الرسمية، على منهجية ترتكز على 18 مؤشرا لقياس أداء الجامعات في مجالات التدريس، وبيئة وجودة البحث، والصناعة، والتوقعات الدولية.

وقد شاركت في هذا التصنيف أكثر من 3000 جامعة من 115 دولة تم ترتيب 2092 جامعة منها، من بينها 8 جامعات تونسية من ضمن إجمالي 10 جامعات بالبلاد.