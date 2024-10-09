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الدورة الثالثة من "نجع الفن" من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بدوز

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 15:03 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تلتئم الدورة الثالثة من مهرجان "نجع الفن" من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024 في بوابة الصحراء بمدينة دوز من ولاية قبلي.
وتعد هذه التظاهرة التي أسسها الفنان التونسي رضا بن منصور رحلة عبر الصمت والموسيقى في قلب الصحراء. وتجمع الدورة الحالية أعمالا موسيقية وورشات واقامات فنية بمشاركة فنانين مبدعين تونسيين من بينهم بالخصوص عازف الكمان زياد الزواري والمؤلف الموسيقي والمايسترو كريم الثليبي.
وإلى جانب ورشات الفن التشكيلي والمسرح والأدب التي ستكون حبات رمل الصحراء موضوعا لها، سيتضمن برنامج المهرجان أيضا ورشة في الرقص الشعبي والكوريغرافيا تحت إشراف عماد عمارة والفرقة الوطنية للفنون الشعبية والغناء البدوي للصحراء بإشراف رشيد الماجري فضلا عن فقرات تنشيطية فلكلورية وحصص تذوق للأكلات البدوية.
ومن المنتظر أن يحتوي البرنامج ، الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبا، على جولات في الصحراء لتمكين المشاركين من عيش تجربة فريدة تجعلهم يستكشفون جمال الطبيعة الصحراوية.
...

"نجع الفن" هذه العبارة المستوحاة من كلمة النجع التي ترمز إلى مكان الإقامة المؤقتة للبدو الرحل تعد مغامرة ثقافية وفنية فريدة من نوعها حيث يتقاطع فيها الفن والطبيعة في قلب الصحراء.


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