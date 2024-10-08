هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم تتلقى استقالة كامل أعضاء الادارة الوطنية للتحكيم

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أكدت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أنّها تلقت استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، وباقي أعضاء إدارة التحكيم.



وأشارت، في بلاغ، الى أنّها بصدد دراسة هذه الإستقالة، مبينة انها ستكشف عن مختلف الخطوات التي تعتزم اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان تواصل نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم والموسم الرياضي في أفضل الظروف.





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وكانت الاداراة الوطنية للتحكيم قد أعلنت اليوم عن استقالة جماعية لكامل أعضائها بما فيهم المشرف العام ناجي الجويني بسبب تفاقم الصعوبات و"غياب كل أفق لتسوية وضعية الادارة الوطنية للتحكيم والوضعية المالية للحكام".

