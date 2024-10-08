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هيئة التسوية المكلفة بتسيير جامعة كرة القدم تتواصل مع الكنفدرالية الافريقية لايجاد الحلول اللازمة لتوفير تقنية الفار

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 19:06 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء ان هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة وامام الصعوبات المالية الراهنة كثّفت من جهودها في الأيام الأخيرة وقامت بالاتصال بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قصد إجراء الدراسات الفنية وجاهزية الملاعب لتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" وسيحلّ في الأيام القليلة القادمة مبعوثا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لهذا الغرض.
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واضافت الجامعة ان هيئة التسوية تعمل منذ بداية تولّيها مهامها على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، على إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بتوفير تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار" خلال مباريات البطولة الوطنية وذلك إدراكا منها بأهمية هذه التقنيات في تحسين أداء المباريات الرياضية وتعزيز مصداقيتها.

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