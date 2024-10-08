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الكاف: جلسة عمل لتدارس مطلب انجاز وحدة ثانية لصناعة الآجر بالمنطقة الصناعية محطة المحاميد

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 18:08 قراءة: 0 د, 52 ث
      
انعقدت، امس الاثنين، جلسة عمل بمقر ولاية الكاف لتدارس مطلب مجموعة "بولينا" انجاز وحدة ثانية لصناعة الآجر بالمنطقة الصناعية "محطة المحاميد" بمعتمدية تاجروين (جنوب الولاية)، بكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دينار، ينتظر ان توفر 90 موطن شغل قار، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.

وأكد والي الجهة وليد كعبية، الذي اشرف على جلسة العمل، دور الاستثمار الخاص في وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة وتوفير الخدمات الاجتماعية، واوصى بضرورة السعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

...

يشار الى ان الشركة انجزت المشروع الاول لصنع الآجر بنفس المنطقة الصناعية "محطة المحاميد"، باستثمارات قدرها 195 مليون دينار، ينتظر دخوله طور الإنتاج مع نهاية هذه السنة، وسيوفر حوالي 150 موطن شغل.
وقد حضر الجلسة الى جانب والي الكاف، الرئيس المدير العام للمركب الصناعي التكنولوجي مهدي الكلاعي، الذي يشرف على أدارة المنطقة الصناعية بمحطة المحاميد، ومختلف الأطراف المتدخلة في الغرض، بما في ذلك أملاك الدولة بحضور المدير الجهوي لاملاك الدولة الطاهر المناعي وايضا الممثل القانوني لذات الشركة.


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