تسليم شهادة نظام إدارة الجودة لمجمع صناعات المصبرات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6704390aca4179.80823413_hjpqloenkfigm.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مساء الاثنين، موكب تسليم شهادة نظام إدارة الجودة لمجمع صناعات مصبرات الغذائية وذلك باشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب .





وسلّمت هذه الشهادة طبقا للمواصفة الدولية "ايزو 9001 صيغة 2015" لمجمع "جيكا"، وذلك لأنشطته المتعلقة بالمساندة الفنية والتكوين والتنمية التجارية والتسويق وإدارة المخبر والقيام بالتحاليل الفيزيو كيميائية و البكتريولوجية، وفق بلاغ لوزارة الصناعة.



...







ويعتبر مجمع "جيكا" من أقدم المجامع المهنية، إذ يعود إنشاؤه إلى سنة 1956 وهو يتولى خاصة الربط بين مختلف الحلقات التي تمرّ بها المنتجات في إطار منظومات ومساعدة المنتجين على العمل بعقود الإنتاج وتيسير التشاور بين المهنيين والإدارة لضبط

أهداف مختلف المنظومات.





ويحتوي المجمع على مخبر مختص في التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية وهو متحصل على شهادة الاعتماد "ايزو 17025 " منذ سنة 1999 من طرف الهيئة الفرنسية للاعتماد، ثم كان أول مخبر تونسي يتحصل على هذه الشهادة من طرف المجلس الوطني للاعتماد وذلك منذ سنة 2001 علما وأن حوالي 45 بالمائة من جملة تحاليله معتمدة، حاليا، من طرف هذه المواصفة وبه نسبة تأطير تقدربـ46 بالمائة.







وحضر الموكب رئيسة الديوان أحلام الباجي السايب ورئيس الاتحاد، سمير ماجول وأعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد و مدير عام مجمع "جيكا"، محسن بولعراس، ومدير عام المعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، والمسيرين الأولين للمراكز الفنية الصناعية وثلة من الإطارات العليا للوزارة.





وثمّنت الوزيرة، بالمناسبة، جهود مختلف العاملين بهذا المجمّع الذي تحصل على هذه الشهادة، مؤخرا، مبرزة دوره المحوري في النّهوض بنشاط المصبّرات الغذائية وشبه المصبرات والذي يعتبر من الأنشطة الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية لمساهمته الهامّة في دفع الصادرات وضمان الأمن الغذائي.



ويضم قطاع المصبرات الغذائية 133 وحدة، ساهمت في تحويل مليون طن من المنتجات الفلاحية والبحرية، مما مكن من إنتاج

حوالي 193 ألف طن من مصبرات ونصف مصبرات، تم تصدير 25 بالمائة من هذه الكميات بقيمة جملية بلغت حوالي 336 مليون دينار.



وكان لوزيرة الصناعة على هامش هذا الموكب، لقاء برئيس منظمة الاعراف وأعضاء مكتبها الموسع ، حيث تم التطرق إلى عدد من المسائل الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر ذاته.