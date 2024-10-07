انس جابر تتراجع الى المركز التاسع والعشرين

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تراجعت لاعبة التنس التونسية انس جابر 8 مراكز في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين لتصبح في المرتبة 29 عالميا.

وتتغيب انس جابر منذ منتصف شهر اوت الماضي عن ملاعب التنس بسبب الاصابة وكانت تخلفت بالخصوص عن دورة سينسيناتي الامريكية للماسترز وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).

وقد اعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي انسحابها من كافة المسابقات المقررة سنة 2024 مشيرة الى ان قرار الانسحاب من المسابقات المتبقية خلال سنة 2024 جاء بعد استشارة فريقها الطبي في ظل تتالي الاصابات التي لحقتها في الفترة الاخيرة.

