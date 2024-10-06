الانتخابات الرئاسية 2024 في الجهات

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متابعة - فتحت جميع مراكز الاقتراع في كافة ولايات الجمهورية أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024



القصرين العملية الإنتخابية تسير بسلاسة وسط إقبال من مختلف الشرائح والفئات دون تسجيل أية إخلالات





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أكد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين عبد المنعم بوزيان لصحفية "وات" أن العملية الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، انطلقت في موعدها المحدد وبشكل سلسل إلى حدّ الآن، وسط إقبال من مختلف الشرائح العكمرية والفئات، لاسيما كبار السن، دون تسجيل أية إخلالات بإستثناء بعض الصعوبات في شبكة الانترنت عند استعمال الهاتف الجوال للتعرف على مكاتب الإقتراع والعدد الرتبي لبعض الناخبين في السجل الانتخابي ببعض من المكاتب .

وذكر بوزيان أن الهيئة خصصت 115 عونا لفرز وتجميع النتائج بالقاعة الرياضية المغطاة بالحي الأولمبي في مدينة القصرين، التي ستنطلق بعد غلق كافة مراكز الإقتراع.

ووجه بوزيان بالمناسبة دعوته إلى كافة الناخبين الذين لم يؤدوا بعد واجبهم الانتخابي إلى التوجه لمراكز الإقتراع والتصويت .

ووفق ماعاينته صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد سجلت الخيمة الإنتخابية الزهور الشرقي 2 حضور ملاحظين دوليين أكد أحدهم ل(وات) سير العملية الإنتخابية بشكل طبيعي ووسط تنظيم محكم، وقال إنه تم رفع جملة من الملاحظات (التى تحفظ عن ذكرها)، سيتم تضمينها في تقرير والإعلان عنها لاحقا، وفق قوله .

ومن جهته كشف الملاحظ عن المركز التونسي المتوسطي باسم الصالحي في تصريح لصحفية "وات"، أنه تم توزيع 23 ملاحظا في مراكز الإقتراع بولاية القصرين يعملون على 4 فترات، 3 فترات في مراكز الإقتراع ومرحلة في مركز الفرز والتجميع، مبينا أنه تم رصد بعض النقائص المتعلقة بغياب الوسائل اللازمة (غياب ممرات لأصحاب الكراسي المتحركة واشارات للمكفوفين) لتسيير عملية ولوج ذوي الإحتياجات الخصوصية لمكاتب الإقتراع، مع ملاحظة إقبال عدد هام من الناخبين خلال الفترة الصباحية خاصة من كبار السن في مراكز المناطق الحضرية مقابل حضور ضعيف ومتوسط في المناطق الريفية.

يذكر عدد الناخبين بولاية القصرين بلغ بعد إنتهاء عملية التحيين، 356 ألفا و236 ناخبا مسجلا موزعين على 330 مركز إقتراع و465 مكتب إقتراع، علما وأن عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 بلغ 355 ألفا و149 ناخبا .





سليانة : نسبة إقبال هامة في الفترة الصباحية



وصفت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة حنان الحمادي، نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الفترة الصباحية من اليوم الاحد، بالهامة، بمختلف مراكز الاقتراع.

وأضافت في تصريح ظهر اليوم الأحد لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسجيل عدد من المخالفات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي من طرف عدد من ملاحظي المترشحين، واكدت أن العملية الانتخابية تتم بسلاسة وفي ظروف طيبة وعادية

يذكر ان مراكز الاقتراع بولاية سليانة، فتحت، صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين لإنتخاب رئيس من بين ثلاثة مترشحين، لتتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء، بجميع المراكز والبالغ عددها 202 مراكز تضم 260 مكتب اقتراع من بينها 3 خيمات انتخابية بالعمارسية وكهف النحل بمعتمدية سليانة الجنوبية ودار سيار بمعتمدية كسرى

وحضر بمراكز الإقتراع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما حضر عدد من الملاحظين من منظمة "عتيد" وعدد من ملاحظي المترشحين.

وتمركزت الوحدات الأمنية والعسكرية بجل المراكز، وفق ماعاينته صحفية "وات"





نسبة الاقبال العام على التصويت ببنزرت تترواح بين 17و18 بالمائة إلى حدود منتصف النهار

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، القاضي مجيب قديش، أن نسبة الإقبال العام على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالدائرة الإنتخابية ببنزرت، تراوحت، حتى الساعة منتصف النهار، بين 17و18بالمائة .

وأضاف أن الهيئة وبعد ملاحظتها لطول طوابير الناخبين أمام مكاتب الاقتراع تولّت إضافة خلوة ثالثة لفائدة الناخبين لتيسير آداء المقترعين حقهم وواجبهم الإنتخابي بكل سهولة وسرعة .



ولاحظ نفس المصدر أن الفريق الرقابي للهيئة لم يسجل أي مخالفة انتخابية إلى حدود منتصف نهار اليوم الأحد، وأن العملية ككل تسير بنسق سلس، مع تسجيل تواجد ملاحظين من منظمة "عتيد" ، و"شباب بلا حدود" ، علاوة على الإعلاميين المحليين والجهويين وغيرهم.



وكانت جميع مراكز الاقتراع المخصصة لاحتضان فعاليات الانتخابات الرئاسية المقررة لنهار اليوم، وعددها 230 مركزا ، قد فتحت أبوابها جميعا مع تمام الساعة الثامنة من صباح الأحد، دون إشكاليات تذكر.



وتولت الهيئة تهيئة 494 مكتبا تحت إشراف وإدارة 2107 عونا بين رؤساء ومساعدي مراكز وأعضاء مكاتب اقتراع من بينهم 460 شخصا يحملون صفة الضابطة العدلية، و28مراقبا محليا للعملية الإنتخابية، دون اعتبار فريق المركز الرئيسي للفرز والذي تم إعداده بقاعة محمد الفطناسي الواقعة في محيط المركب الرياضي أحمد القروي.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الإنتخابية ببنزرت الولاية 490229 ناخبا وناخبة .



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سوسة: انطلاق عملية الاقتراع في ظروف عادية



فتح 193 مركز اقتراع، تضم 516 مكتب اقتراع، أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد لاستقبال 549571 ناخبا وناخبة، بولاية سوسة للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلق عمل مراكز ومكاتب الاقتراع في ظروف عادية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للإدارة الفرعية للانتخابات مريم بن نجيمة، التي اضافت في تصريح لصحفي "وات" ان الانتخابات الرئاسية الجارية تميزت باضافة 10 مراكز اقتراع جديدة بمعتمديات الرياض والزاوية والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى وسوسة جوهرة والنفيضة وحمام سوسة وسيدي عبد الحميد

ولفتت الى ان نسبة الاقبال على التصويت تراوحت في هذه الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الأولى من اليوم الاحد بين متوسطة ومحترمة، مع حرص واضح من قبل كبار السن من الناخبين والناخبات على الادلاء باصواتهم





القيروان: انطلاق العملية الإنتخابية في توقيتها المحدد في ظروف عادية



انطلقت صباح اليوم الاحد، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية بجميع مراكز الاقتراع بولاية القيروان، في تمام الساعة الثامنة صباحا، في ظروف عادية دون تسجيل تأخير او اشكاليات تذكر، وفق عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وسام اللطيف.

واضاف اللطيف في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الإقبال يعد "محترما" خلال الساعات الاولى بمراكز الاقتراع التي زارها أعضاء الهيئة الفرعية، مقارنة بالانتخابات الفارطة، و"يشهد نسقا تصاعديا مع تقدم الساعات الصباحية".

يذكر ان الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان وفرت 334 مركز اقتراع تضم 536 مكتبا و2429 عضو مكاتب اقتراع بين اعضاء ورئيس ونائب رئيس لفائدة الناخبين والناخبات للادلاء باصواتهم في ظروف طيبة، كما وفرت 6 خيمات لفائدة المقترعين بالمناطق النائية وتقريب الخدمات منهم.

ويبلغ عدد المرسمين بالسجل الانتخابي بولاية القيروان 467618 ناخبا وناخبة وتعد معتمدية القيروان الشمالية أكبر معتمدية تضم أكبر عدد من الناخبين بالجهة، فيما تعد المدرسة الإبتدائية أولاد فرحان أكبر مركز اقتراع من حيث عدد الناخبين ويضم 6542 ناخبا وناخبة.







أريانة: انطلاق العملية الانتخابية في ظروف طيبة وسط نسبة اقبال "مشجعة جدا"



انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بولاية أريانة صباح اليوم الأحد، حيث فتحت كل مراكز الاقتراع أبوابها في الوقت المحددة على الساعة الثامنة صباحا بحضور كافة اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، وفق المدير الجهوي للانتخابات بأريانة عبد الرؤوف بالفايز.

وأضاف بالفايز في تصريح لصحفي "وات" ان نسبة الاقبال إلى حدود الساعة العاشرة صباحا كانت "مشجعة جدا".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بأريانة 440 ألفا و292 ناخبا موزعين على 401 مكتب ب113 مركز اقتراع.

كما يبلغ عدد رؤساء مراكز الاقتراع 113 مركزا وعدد المساعدين الأول 113 مساعدا وعدد اعضاء مكتب الاقتراع 1692 عونا.







زغوان: انطلاق عملية التصويت في ظروف حسنة



انطلقت اليوم الأحد عمليات التصويت على المترشحين للانتخابات الرئاسية بولاية زغوان، في ظروف حسنة، حيث لم تسجل الهيئة غيابات تذكر في أعضاء المكاتب أو المراكز في جميع مناطق الجهة، وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات ريم بن عامر.

وبينت بن عامر لصحفي "وات" انه لم يتم رصد اية تجاوزات أو إخلالات من شأنها أن تمس من حسن سير العملية الانتخابية.

يشار الى ان عدد الناخبين المسجلين بالقائمات الانتخابية بولاية زغوان بلغ 148385 ناخبا وناخبة موزعين على 173 مكتب اقتراع ب123 مركز اقتراع يسهر على تسييرها 519 عضو مكتب اقتراع و281 عضوا بمراكز الاقتراع.



تطاوين: انطلاق العملية الانتخابية في مختلف المراكز



انطلقت في حدود الثامنة من صباح اليوم الاحد، الانتخابات الرئاسية في ولاية تطاوين، وتم فتح 141 مركز اقتراع، 03 منها في عمق الصحراء التونسية ( البرمة ووادي زار وحقل نوارة )، وتضم كل المراكز 188 مكتب تصويت لاستقبال 131045 ناخبا وناخبة تجاوزت اعمارهم ال18 سنة.

واكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات عبد المجيد عثمان لصحفي "وات" ان الانطلاقة كانت عادية، ووفق ما حددته التراتيب في هذا الشان، وقال ان قرابة 900 عون وعضو لمراكز ومكاتب الاقتراع حضروا في الموعد المحدد ويستقبلون الناخبين ويرشدونهم من اجل القيام بواجبهم الانتخابي.

ولاحظ صحفي "وات" في عدد من المراكز الانتخابية وسط مدينة تطاوين، اقبالا للناخبين خاصة من كبار السن والمعوقين، واعرب احد الناخبين عن سعادته باختياره المرشح الذي يرى فيه القدرة على تحقيق امانيه بكل حرية.







الكاف: انطلاق عمليات التصويت في ظروف حسنة ودون تسجيل أية اخلالات



انطلقت، اليوم الاحد، على الساعة الثامنة صباحا، عمليات التصويت في الإنتخابات الرئاسية في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 209 مراكز، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف عمر اليعقوبي

وأفاد اليعقوبي صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان عمليات التصويت انطلقت في الوقت المحدد لها بكافة المكاتب الانتخابية التي يبلغ عددها 282 مكتبا ودون تسجيل أية اخلالات .

ولوحظ انتشار أمني وعسكري مكثف أمام كافة مراكز الاقتراع التي شهد بعضها إقبالا ملحوظا للناخبين وخاصة من كبار السن من الجنسين، وفق ما عاينه صحفي "وات" بعدد من مراكز الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بولاية الكاف حوالي 204 الاف ناخب موزعين على 12 معتمدية وعلى 209 مراكز انتخابات وفق اليعقوبي.







مدنين: انطلاق عملية الاقتراع في ظروف عادية وبسلاسة



فتحت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد، كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 270 مركزا بولاية مدنين ابوابها مستقبلة الناخبين من اجل الادلاء باصواتهم لاختيار رئيس للبلاد خلال للسنوات الخمس المقبلة من بين 3 مترشحين تقدموا لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت عملية الاقتراع في ظروف عادية دون تسجيل غيابات او تاخير في فتح اي مركز، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بلقاسم الهلالي الذي اكد في تصريحه لصحفية "وات" ان الناخبين انطلقوا في الاقبال على مراكز الاقتراع لتتواصل العملية بسلاسة.

وقال الهلالي ان الهيئة انتدبت 2100 شخص بين رؤساء واعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعديهم وتلقوا تكوينا للقيام بمهامهم على احسن وجه في يوم الاقتراع ولحسن التعاطي مع المنظومة الاعلامية ومع التكنولوجيا الحديثة حيث سلمت الهيئة لاول مرة رؤساء مراكز الاقتراع لوحات ذكية وهواتف ذكية للعمل بها يوم الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين بولاية مدنين 426 الفا و200 ناخب يتوزعون على 477 مكتب اقتراع ب9 معتمديات، ويتواجد اكثر الناخبين بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة بجرجيس بعدد ناخبين قدره 11887 ناخبا مسجلا ب10 مكاتب، وياتي مركز الاقتراع اعدادية ابو القاسم الشابي ببن قردان، اصغر المراكز بعدد 76 ناخبا بمكتب واحد.

ووضعت الهيئة 18 عونا لمراقبة العملية الانتخابية والصمت الانتخابي بعد ان قاموا بمراقبة الحملة الانتخابية، في ما منحت بطاقات اعتماد ل55 ممثل مترشح ومنحت الهيئة مركزيا 400 ممثل مترشح اخر بطاقات اعتماد بالجهة.









تطاوين: انطلاق العملية الانتخابية في مختلف المراكز



انطلقت في حدود الثامنة من صباح اليوم الاحد، الانتخابات الرئاسية في ولاية تطاوين، وتم فتح 141 مركز اقتراع، 03 منها في عمق الصحراء التونسية ( البرمة ووادي زار وحقل نوارة )، وتضم كل المراكز 188 مكتب تصويت لاستقبال 131045 ناخبا وناخبة تجاوزت اعمارهم ال18 سنة.

واكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات عبد المجيد عثمان لصحفي "وات" ان الانطلاقة كانت عادية، ووفق ما حددته التراتيب في هذا الشان، وقال ان قرابة 900 عون وعضو لمراكز ومكاتب الاقتراع حضروا في الموعد المحدد ويستقبلون الناخبين ويرشدونهم من اجل القيام بواجبهم الانتخابي.

ولاحظ صحفي "وات" في عدد من المراكز الانتخابية وسط مدينة تطاوين، اقبالا للناخبين خاصة من كبار السن والمعوقين، واعرب احد الناخبين عن سعادته باختياره المرشح الذي يرى فيه القدرة على تحقيق امانيه بكل حرية.







الكاف : انطلاق عمليات التصويت في ظروف حسنة ودون تسجيل أية اخلالات



انطلقت، اليوم الاحد، على الساعة الثامنة صباحا، عمليات التصويت في الإنتخابات الرئاسية في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 209 مراكز، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف عمر اليعقوبي

وأفاد اليعقوبي صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان عمليات التصويت انطلقت في الوقت المحدد لها بكافة المكاتب الانتخابية التي يبلغ عددها 282 مكتبا ودون تسجيل أية اخلالات .

ولوحظ انتشار أمني وعسكري مكثف أمام كافة مراكز الاقتراع التي شهد بعضها إقبالا ملحوظا للناخبين وخاصة من كبار السن من الجنسين، وفق ما عاينه صحفي "وات" بعدد من مراكز الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بولاية الكاف حوالي 204 الاف ناخب موزعين على 12 معتمدية وعلى 209 مراكز انتخابات وفق اليعقوبي.







مدنين: انطلاق عملية الاقتراع في ظروف عادية وبسلاسة



فتحت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد، كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 270 مركزا بولاية مدنين ابوابها مستقبلة الناخبين من اجل الادلاء باصواتهم لاختيار رئيس للبلاد خلال للسنوات الخمس المقبلة من بين 3 مترشحين تقدموا لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت عملية الاقتراع في ظروف عادية دون تسجيل غيابات او تاخير في فتح اي مركز، وفق رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بلقاسم الهلالي الذي اكد في تصريحه لصحفية "وات" ان الناخبين انطلقوا في الاقبال على مراكز الاقتراع لتتواصل العملية بسلاسة.

وقال الهلالي ان الهيئة انتدبت 2100 شخص بين رؤساء واعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعديهم وتلقوا تكوينا للقيام بمهامهم على احسن وجه في يوم الاقتراع ولحسن التعاطي مع المنظومة الاعلامية ومع التكنولوجيا الحديثة حيث سلمت الهيئة لاول مرة رؤساء مراكز الاقتراع لوحات ذكية وهواتف ذكية للعمل بها يوم الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين بولاية مدنين 426 الفا و200 ناخب يتوزعون على 477 مكتب اقتراع ب9 معتمديات، ويتواجد اكثر الناخبين بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة بجرجيس بعدد ناخبين قدره 11887 ناخبا مسجلا ب10 مكاتب، وياتي مركز الاقتراع اعدادية ابو القاسم الشابي ببن قردان، اصغر المراكز بعدد 76 ناخبا بمكتب واحد.

ووضعت الهيئة 18 عونا لمراقبة العملية الانتخابية والصمت الانتخابي بعد ان قاموا بمراقبة الحملة الانتخابية، في ما منحت بطاقات اعتماد ل55 ممثل مترشح ومنحت الهيئة مركزيا 400 ممثل مترشح اخر بطاقات اعتماد بالجهة.





القصرين: كافة مراكز الإقتراع تفتح أبوابها في الموعد المحدّد لها لاستقبال 365 ألفا و236 ناخبا مسجلا لأداء واجبهم الوطني

فتحت كافة مراكز الإقتراع بولاية القصرين، صباح اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة، ابوابها لإستقبال 365 ألفا و236 ناخبا مسجلا لأداء واجبهم الوطني للإنتخابات الرئاسية 2024 وإختيار من سيمثلهم خلال السنوات الخمس المقبلة من بين ثلاثة مترشّحين.

وأكد رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين عبد المنعم بوزيان في تصريح ل"وات" أن العملية الإنتخابية بالجهة، تمت في الموعد المحدد لها وفي ظروف طبيعية ولم يتم تسجيل أي تأخير في أي مركز إقتراع ، مضيفا أن جميع أعوان الهيئة حضروا في التوقيت المحدد لهم بكافة المراكز والمكاتب في كل المعتمديات .

وبين أنه لم يتم تسجيل أية خروقات للصمت الإنتخابي بالجهة كامل يوم أمس والى حدّ الآن، مشيرا إلى أن الخيمات الانتخابية الاربع التي تم تركيزهم بكل من معتمدية سبيطلة في عمادتي القصر والقرعة الحمراء ومعتمدية فريانة بعمادة العرق ومعتمدية الزهور في عمادة الزهور الشرقي 2 ، تم تجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة.

وتضم ولاية القصرين 330 مركزا و465 مكتبا، وقد سجلت العملية الإنتخابية في ساعاتها الأولى بالمدرسة الابتدائية "الشرقية " بمدينة القصرين، أكبر مركز إقتراع بالجهة ( به 5116 ناخبا )، إقبالا من قبل كبار السن نساء ورجالا، وفق ما عاينته صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث اكدت الناخبة سنية صالحي حرصها على القدوم باكرا قبل فتح مركز الاقتراع (وهي ملتحفة بالعلم الوطني)، رغم مرضها لأداء واجبها الوطني ورفع راية تونس عاليا

كما سجلت الخيمة الإنتخابية التي تم تركيزها بمفترق حي الزهور من عمادة الزهور الشرقي 2 بهدف تقريب العملية الإنتخابية من ناخبي هذه المنطقة (تضم 169 ناخبا في مكتب اقتراع واحد)، اقبال منتخبين خاصة من كبار السن.

يذكر أن الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين أحدثت بمناسبة الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، 20 مركز اقتراع جديد بالجهة منها 04 خيمات، وتم تكوين رؤساء مراكز ومكاتب الإقتراع بالجهة حول استعمال تطبيقات ذكية ستمكن من تسجيل الحضور، ونسب الإقبال، والقيام بعملية سبر آراء الناخبين، ورفع المعطيات الموجودة في المحاضر للحصول على نتائج حينية وتقليل الأخطاء في المحاضر، علما وأنه تم تخصيص 2149 عونا موزعين بين رؤساء مكاتب اقتراع وأعضاء مكاتب ورؤساء ومساعدي مراكز إقتراع تم تكوينهم وتحضيرهم ليوم الإقتراع.

وتتواصل العملية الإنتخابية الرئاسية 2024 التي انطلقت اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، وسط تمركز أمني وعسكري لتامين المكان وحسن سير العملية.





بن عروس: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية



فتحت مراكز الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية ببن عروس أبوابها في وقتها المحدد منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية للسنوات الخمس القادمة

وأكدت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس إيناس الفاطمي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان فتح مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية ببن عروس لاستقبال الناخبين، جرت في ظروف عادية وبسلاسة ودون اية مشاكل تذكر.

واكدت ان الهيئة الفرعية للانتخابات استعدت لتامين هذا الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف، حيث استكملت تكوين 2020 عضوا لمراكز ومكاتب الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية ليسهروا على حسن سير العملية داخل مراكز ومكاتب الاقتراع وفي محيطها وتسهيل دخول الناخبين وأداء واجبهم الانتخابي.

وقالت ان نسبة اقبال الناخبين بمختلف الدوائر الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية للخمس سنوات القادمة، خلال الساعة الاولى تعد "محترمة جدا".

ووفق ما لاحظته صحفية "وات"، فان فئة الكهول وكبار السن كانت الاكثر اقبالا على الانتخاب في الساعات الاولى من العملية، كما لاحظت حضور عناصر من الجيش والأمن الوطنيين لتامين حسن سير الانتخابات وايضا مراقبون من هيئة الانتخابات

يذكر أن ولاية بن عروس تضم 522 ألفا و473 ناخبا ويبلغ عدد مراكز الاقترع فيها 169 مركزا، تحتوي على 491 مكتبا، ويبلغ العدد الجملي لاعضاء هذه المراكز والمكاتب 2020 عضوا استكملت الهيئة تكوينهم لتأمين العملية الانتخابية يوم الاقتراع.





سليانة: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في ظروف طيبة وعادية

فتحت مراكز الاقتراع بولاية سليانة، صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين لإنتخاب رئيسهم من بين ثلاثة مترشحين، لتتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء.

وذكرت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة حنان الحمادي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العملية الانتخابية انطلقت في ظروف طيبة وعادية، بجميع المراكز والبالغ عددها 202 والتي تضم 260 مكتب اقتراع من بينها 3 خيمات انتخابية بالعمارسية وكهف النحل بمعتمدية سليانة الجنوبية ودار سيار بمعتمدية كسرى

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي تأخير أثناء فتح جميع المراكز، لافتة إلى حضور كافة الأعضاء.

وشهدت عملية الاقتراع في ساعاتها الأولى بعدد من مراكز الاقتراع بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية (المدرسة الإبتدائية 2 مارس 1934 و المدرسة الإبتدائية حي الجمهورية ومدرسة حي الصلاح والمدرسة الإبتدائية الشهداء والمدرسة الإبتدائية علي بلهوان)، إقبالا مكثفا من مختلف الشرائح العمرية من الذكور والاناث، فضلا عن حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما حضر عدد من الملاحظين من منظمة "عتيد" وعدد من ملاحظي المترشحين.

وتمركزت الوحدات الأمنية والعسكرية بجل المراكز وفق ماعاينته صحفية "وات"







قفصة: بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في ظروف عادية



انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بكافة مراكز الاقتراع بولاية قفصة، عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في ظروف عادية دون تسجيل أي تأخير في فتح أبوابها أمام الناخبين، وفق ما اكده رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة وليد هرماسي.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع التي ستؤمن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لسنة بولاية قفصة 196 مركزا تضم 327 مكتب تصويت مرسم بها 284 الفا و91 ناخبا وناخبة.





نابل: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في كافة مراكز الاقتراع



انطلقت صباح اليوم الاحد، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 بكافة مراكز الاقتراع بولاية نابل، والبالغ عددها 290 مركزا موزعة على 16 معتمدية، وذلك في حدود الساعة الثامنة صباحا، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل العروسي بن عبد الله

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان كافة مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الموعد دون تسجيل أي تأخير أو إشكاليات، واضاف أن الناخبين شرعوا في الإدلاء بأصواتهم بسلاسة في الانتخابات الرئاسية والقيام بواجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وتركزت الوحدات العسكرية والأمنية أمام مختلف مراكز الاقتراع وداخلها لتأمين العملية الانتخابية، حيث توافد الناخبون منذ الدقائق الأولى في عدد من مراكز الاقتراع منها المدرسة الابتدائية نيابوليس بنابل والمدرسة الابتدائية بالمرازقة والمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة قربة، وفق ما رصدته "وات".

ويشرف على تأمين العملية الانتخابية 2753 عضوا لمكاتب ومراكز الاقتراع موزعين على 290 مركز اقتراع و646 مكتب اقتراع بمختلف معتمديات ولاية نابل التي تضم 657 ألفا و900 ناخب







قبلي: انطلاق عملية التصويت في ظروف جيدة بكافة مراكز الاقتراع



افتتحت صباح اليوم الاحد، كافة مراكز الاقتراع وعددها 92 مركزا، موزعة على مختلف معتمديات الولاية، ابوابها في حدود الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين لاختيار مرشحهم في الانتخابات الرئاسية

واوضح المدير الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الجبار جديد لصحفي "وات" ان انطلاق عملية التصويت للمترشحين للانتخابات الرئاسية تمر في ظروف جيدة، حيث تم افتتاح كافة مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 130068 ناخبا وناخبة، يتوزعون على 152 مكتبا للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا الى انه قد تم تكوين 690 عونا يشرفون على حسن سير الانتخابات بكافة المراكز.

وشهد عدد من مراكز الاقتراع التي زارها صحفي "وات" بمعتمدية قبلي الجنوبية، توافد الناخبين منذ انطلاق عملية التصويت للقيام بواجبهم الانتخابي.

يشار الى انه تم تسجيل بعض الصعوبات في استعمال الهاتف الجوال للتعرف على مكاتب الاقتراع والعدد الرتبي لبعض الناخبين في السجل الانتخابي ببعض من المكاتب، فضلا عن صعوبات في استعمال اللوحات الرقمية من قبل رؤساء مراكز الاقتراع والذي ارجعه المدير الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للضغط الكبير على شبكات الاتصال، مشيرا الى انه سيتم التعامل مع هذه الحالات حالة بحالة لضمان حسن سير العملية الانتخابية







توزر: انطلاق التصويت في جميع المراكز في ظروف عادية



انطلق التصويت للانتخابات الرئاسية في جميع مراكز الاقتراع بولاية توزر وعددها 61 مركزا تضم 101 مكتب تصويت، في تمام الساعة الثامنة صباحا، دون تسجيل أية إشكاليات من شأنها أن تعيق انطلاق عملية الاقتراع، وفق عضو الهيئة الفرعية للانتخابات المعز لدين الله الطيبي.

وبين المصدر ذاته أنه تمت متابعة ظروف فتح المراكز أبوابها وبداية التصويت في جميع المراكز ومنها التي أحدثت لأول مرة ومن بينها مركز بمنطقة الأعشاش من معتمدية تمغزة تحت خيمة، مع تأمين بعض الزيارات لعدد من المراكز للوقوف على مدى حسن تطبيق التطبيقات باللوحات الذكية.

وأضاف الطيبي أن عمليات الاقتراع شهدت حضور ملاحظين ممثلين عن المترشحين وملاحظين عن المنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات.

وشهدت أغلب المراكز تدفق الناخبين منذ الساعة الأولى لفتحها مع الإشارة إلى ان عدد الناخبين الإجمالي المسجلين في الجهة يبلغ 87888 ناخبا.







منوبة: انطلاق عملية الاقتراع ب100 مركز اقتراع في ظروف عادية



فتح اليوم الاحد 100 مركز اقتراع بكافة معتمديات ولاية منوبة، ابوابه لاستقبال الناخبين على الساعة الثامنة صباحا، بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024، في ظروف عادية، وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة سنية بولعابي

وبينت بولعابي لصحفية "وات" انه تمت اضافة 05 مراكز اقتراع، بمدرسة وادي قريانة الدندان الجنوبي، و بالمدرسة الابتدائية فرحات حشاد الزاهرة وبمعهد الامتياز بالجديدة، وبالمدرستين الإعداديتين 20 مارس وحي الشباب.

وبينت ان عملية الاقتراع، انطلقت بجميع المراكز ودون تأخير او تسجيل غيابات في صفوف رؤساء المراكز ورؤساء وأعضاء المكاتب البالغ عددهم 1166 عونا، ودون تسجيل أي اشكال لوجيستي من شانه التأثير على سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الخاص بهذه المحطة الانتخابية الجديدة، 303 الاف و787 شخصا، مسجلا ارتفاعا مقارنة باخر سجل تحيين في ديسمبر2003 (الانتخابات المحلية) البالغ 302 الاف و768 شخصا، وقد تم توزيعهم على مكاتب الاقتراع البالغ عددها 284 مكتبا .



سيدي بوزيد: انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في ظروف عادية



انطلقت، صباح اليوم الأحد وبداية من الساعة الثامنة، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد، في ظروف عادية، ودون أية مشاكل، مع حضور مراقبين من الاتحاد الافريقي ومنظمة "عتيد".

وبين الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي في تصريح لصحفي "وات" ان عدد الناخبين بالولاية المنتظر مشاركتهم في العملية الانتخابية اليوم الأحد بالولاية بلغ 354218 ناخبا وناخبة موزعين على 323 مركز اقتراع و441 مكتبا.







بنزرت: إنطلاق التصويت الانتخابي في جميع مراكز الاقتراع بالجهة وكبار السن في الصفوف الامامية



افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش، بان جميع مراكز الاقتراع المخصصة لاحتضان فعاليات الانتخابات الرئاسية المقررة لنهار اليوم الاحد، وعددها 230 مركزا، فتحت ابوابها مع تمام الساعة الثامنة صباحا، وأنطلق الناخبون في آداء واجبهم وممارسة حقهم الدستوري والادلاء باصواتهم.

وبين قديش لصحفي "وات" ان الهيئة وفرت كل ما يجب من آليات واستعدادات (لوجستية والبشرية) لانجاح العملية الانتخابية، حيث تمت تهيئة 494 مكتبا تحت إشراف وإدارة 2107 من رؤساء ومساعدي مراكز واعضاء مكاتب، من بينهم 460 شخصا يحملون صفة الضابطة العدلية، و28 مراقبا محليا للعملية الإنتخابية، دون إعتبار فريق المركز الرئيسي للفرز والذي تم إعداده بقاعة محمد الفطناسي الواقعة في محيط المركب الرياضي احمد القروي .

وتم، وفق ما لاحظه صحفي "وات" في عدد من مراكز ومكاتب الإقتراع بمنطقة بنزرت الكبرى، تسجيل إقبال للناخبين من كبار السن والكهول في الدقائق الأولى من فتح مراكز ومكاتب الاقتراع، مع حضور للمصالح الامنية والجيش الوطنيين، علاوة على بقية ممثلي العملية الانتخابية المكلفين من قبل الهيئة الفرعية وايضا حضور لملاحظي احد المترشحين للانتخابات بمكاتب الاقتراع.

ووصفت الملاحظة عن منظمة "عتيد" سهام زوالي، نسق الاقبال على التصويت هذا الصباح ب"المرضي"، وان اعمار عموم الناخبين تراوح بين سن 55 و65 سنة .

يذكر انه تم يوم امس السبت توزيع المواد الانتخابية على جميع مراكز الانتخابات بالجهة، وذلك بحراسة مشتركة من قبل مصالح الجيش والامن الوطنيين.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الإنتخابية ببنزرت الولاية 490229 ناخبا وناخبة.







قابس: انطلاق الانتخابات الرئاسية في ظروف عادية



انطلقت في حدود الساعدة الثامنة صباحا، الانتخابات الرئاسية بولاية قابس في ظروف عادية، حيث لم يقع تسجيل أي تأخير بأي مكتب من مكاتب الاقتراع، وفق مصدر مسؤول من الهيئة الفرعية للانتخابات.

وتعد ولاية قابس 178 مركز اقتراع تضم في مجملها 339 مكتبا للانتخاب، ويبلغ اجمالي عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي لهذه الولاية 307021 ناخبا وناخبة.

وخصصت الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس1477 عونا لتأمين عملية الانتخاب والفرز بجميع مراكز الانتخاب بولاية قابس.







