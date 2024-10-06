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مهرجان الإسكندرية السينمائي : "الما بين" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي و"وراء الجبل" يحرز جائزة كتاب ونقاد السينما وتتويج لأمينة بن إسماعيل ومجد مستورة

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 06:34 قراءة: 1 د, 27 ث
      
توج فيلم "الما بين" للمخرجة التونسية ندى المازني حفيظ بجائزة "نور الشريف" لأفضل فيلم عربي طويل ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط التي اختتمت مساء السبت.
كما فاز فيلم "وراء الجبل" لمحمد بن عطية بجائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربى طويل.

وآلت جائزة أفضل ممثلة في هذه الدورة من المهرجان لبطلة فيلم المابين الممثلة الشابة أمينة بن إسماعيل. كما توج مجد مستورة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبل".
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وللتذكير فإن فيلم "الما بين" روائي طويل (95 دق)، تم ترشيحه لتمثيل تونس رسميا في الدورة 97 لجوائز الأوسكار، وهو متحصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية، ومن المنظمة الدولية للفرنكفونية، وهو من إنتاج شركة ليث للإنتاج و"ميستيك للأفلام" وهو من بطولة أمينة بن اسماعيل ومحمد مراد وشارك فيه عدد من الممثلين التونسيين وهم أيمن بن حميدة وسناء بالشيخ وفاطمة بن سعيدان وفتحي العكاري وهيفاء بولكباش.

وإلى جانب مشاركته في مهرجان الإسكندرية (من 1 الى 5 أكتوبر)، يشارك أيضا من 3 إلى 13 أكتوبر ضمن فعاليات الدورة 35 من مهرجان الفيلم العربي بمنطقة فاماك بجنوب فرنسا. وكانت بطلة الفيلم أمينة بن إسماعيل أحرزت سابقا جائزة أحسن ممثلة وذلك في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الذي أقيم من 6 إلى 13 سبتمبر 2024.

كما أن مجد مستورة توج سابقا بجائزة أفضل ممثل وذلك في الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهي الدورة التي فاز فيها فيلم "وراء الجبل" جائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة مع الفيلم المصري "رحلة 404" إخراج هاني خليفة.
وهذا الفيلم هو روائي طويل (98 دق) من إنتاج "نوماديس للإنتاج " لدرة بوشوشة ولينا بن شعبان بالتعاون مع عدد من الشركاء ومانحي الدعم من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والسعودية وقطر. ويُشارك في بطولته كل من مجد مستورة، وحلمي الدريدي، ووليد بوشيحاوي، وسلمى الزغيدي، ووسيم بالغارق، والفلسطيني سامر بشارات.





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