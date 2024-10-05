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الجمعية التونسية لقرى الأطفال تطلق حملة للترفيع في عدد التحويلات الدائمة لفائدتها إلى 10 آلاف تحويل مع موفى ماي 2025

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 22:09 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" حملة للترفيع في عدد التحويلات الآلية الدائمة لفائدتها والمتمثلة في اقتطاع شهري من الحساب الجاري سواء للأفراد أو المؤسسات، وذلك من 1200 تحويل حاليا إلى 10 آلاف تحويل مع موفى ماي 2025.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها تسعى من خلال هذه الحملة الى تحقيق الاستقرار في مواردها المالية حتى "ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المسداة لمحضونيها من الأطفال الفاقدين للسند وتعزيز فرص الاندماج الناجح لهم في المجتمع".

...

وتراهن الجمعية على أن يكون الاقتطاع الشهري الاختياري لفائدتها من الحساب الخاص للأفراد أوالمؤسسات، بداية من 10 دنانير فما أكثر. وأوضحت الجمعية أنه بإمكان المتبرع أن يتوقف عن تقديم تبرعه متى شاء، وفق بلاغ نشرته على موقعها.

وبإمكان المتبرعين القيام بذلك الاقتطاع سواء على نموذج ورقي يقع سحبه من مقرات الجمعية أو عبر الرابط الإكتروني على موقعها https://sosve.mcdev-host.pro/inscription أو عبر تطبيقة الأندرويد SOS VE الموجودة على "غوغل بلاي"، فضلا عن إمكانية التبرع عبر الهاتف الشخصي أو الحساب البنكي للجمعية أو القرى الأربع (قمرت، سليانة، المحرس، أكودة).

وأشارت الجمعية إلى تضاعف عدد المستفيدين من الأطفال الفاقدين للسند وشباب المنازل المندمجة في المجتمع والمستفيدين من برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال، 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ عددهم حاليا نحو 5 آلاف مستفيد.

وتمثل التبرعات والدعم المالي المجتمعي ما بين 80 إلى 90 بالمائة من حجم الميزانية السنوية للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س".


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