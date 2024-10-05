بنزرت: متابعة تقدّم أشغال مشروع حماية مدينة جرزونة من الفيضانات والقسط الاول والثالث لمشروع الوصلة الثابتة

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مثّلت متابعة نسق تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي يجري إنجازها بولاية بنزرت، أبرز محاور زيارة عمل أداها عشية أمس الجمعة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، إلى معتمدية جرزونة.



وشملت الزيارة بالخصوص مشروع حماية جرزونة من الفيضانات الذي تنجزه إدارة المياه العمرانية بكلفة مالية هامة تعادل 12 مليون دينار، ويتضمن إنجاز مسيلات بقياسات مختلفة بطول 2.7 كلم، وتهيئة عدد من الطرقات، وإنجاز منشآت مائية بمسار المشروع، والتي كشفت المصالح الفنية انها تسير كلّها بوتيرة جيدة ودون إشكاليات.

كما تمت متابعة سير تنفيذ مشروع الوصلة الثابتة الذي يجري انجاز قسطه الأول على مستوى مدخل مدينة جرزونة عن طريق مقاولات تونسية بمثل القسط الثالث على مستوى معتمدية بنزرت الجنوبية، والإطلاع على عدد من الإجراءات الواجبة لتعزيز وظيفية هذا القسط من المشروع في علاقة بمحيطه السكني.



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كما زار الوالي عددا من عمادات واحياء معتمدية جرزونة ذات الكثافة السكانية الهامة اين كانت له لقاءات مباشرة مع الأهالي، وممثلي المجالس المحلية ومكونات المجتمع المدني، توقف خلالها عند مجمل المشاغل العالقة والمطالب العاجلة ذات البعد الاجتماعي والتنموي والتي تمحورت خاصة حول فض إشكالات الربط بشبكات التطهير والانارة العمومية والماء الصالح للشرب، وتفعيل العمل البلدي وتعزيزه بالاطار البشري واللوجستي اللازم بما من شأنه تحسين الوضع البيئي، بالإضافة إلى تعهد الطرقات والمسالك في مختلف الاحياء السكنية، وتعزيز بنية التجهيزات الجماعية بالمنطقة والمرافق الترفيهية والشبابية والرياضية والثقافية والتربوية.