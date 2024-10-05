Babnet

بنزرت: متابعة تقدّم أشغال مشروع حماية مدينة جرزونة من الفيضانات والقسط الاول والثالث لمشروع الوصلة الثابتة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/616f17aa78be55.18980474_hglpmkeoqnfji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 20:09 قراءة: 1 د, 3 ث
      
مثّلت متابعة نسق تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي يجري إنجازها بولاية بنزرت، أبرز محاور زيارة عمل أداها عشية أمس الجمعة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، إلى معتمدية جرزونة.

وشملت الزيارة بالخصوص مشروع حماية جرزونة من الفيضانات الذي تنجزه إدارة المياه العمرانية بكلفة مالية هامة تعادل 12 مليون دينار، ويتضمن إنجاز مسيلات بقياسات مختلفة بطول 2.7 كلم، وتهيئة عدد من الطرقات، وإنجاز منشآت مائية بمسار المشروع، والتي كشفت المصالح الفنية انها تسير كلّها بوتيرة جيدة ودون إشكاليات.
كما تمت متابعة سير تنفيذ مشروع الوصلة الثابتة الذي يجري انجاز قسطه الأول على مستوى مدخل مدينة جرزونة عن طريق مقاولات تونسية بمثل القسط الثالث على مستوى معتمدية بنزرت الجنوبية، والإطلاع على عدد من الإجراءات الواجبة لتعزيز وظيفية هذا القسط من المشروع في علاقة بمحيطه السكني.
...

كما زار الوالي عددا من عمادات واحياء معتمدية جرزونة ذات الكثافة السكانية الهامة اين كانت له لقاءات مباشرة مع الأهالي، وممثلي المجالس المحلية ومكونات المجتمع المدني، توقف خلالها عند مجمل المشاغل العالقة والمطالب العاجلة ذات البعد الاجتماعي والتنموي والتي تمحورت خاصة حول فض إشكالات الربط بشبكات التطهير والانارة العمومية والماء الصالح للشرب، وتفعيل العمل البلدي وتعزيزه بالاطار البشري واللوجستي اللازم بما من شأنه تحسين الوضع البيئي، بالإضافة إلى تعهد الطرقات والمسالك في مختلف الاحياء السكنية، وتعزيز بنية التجهيزات الجماعية بالمنطقة والمرافق الترفيهية والشبابية والرياضية والثقافية والتربوية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295286


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 06 أكتوبر 2024 | 3 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:57
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-21
32°-22
29°-21
32°-23
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*