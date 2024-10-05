بطولة الرابطة الثانية - برنامج الجولة الافتتاحية
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 12 و13 اكتوبر الجاري //
السبت 12 اكتوبر 2024 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر //
السبت 12 اكتوبر 2024
السبت 12 اكتوبر 2024 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر //
السبت 12 اكتوبر 2024
في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية
في ملعب يعين لاحقا
ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين
الاحد 13 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف
في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي
في ملعب ساقية الداير
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة
في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة
في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة
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