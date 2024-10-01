الجمهورية التونسية : مؤشرات وأرقام

تنتظم بتونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية، سيختار فيها التونسيون رئيسا للجمهورية يتولى قيادة البلاد للسنوات الخمس المقبلة.



وفي ما يلي مؤشرات حول تونس تتعلق أساسا بمعطيات جغرافية وديمغرافية واجتماعية وإدارية :





=======تونس، ورسميا الجمهورية التونسية.============تقع الجمهورية التونسية شمال إفريقيا ويحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا (459 كلم) ومن الغرب الجزائر (965 كلم).تبلغ مساحتها 610 163 كيلومترا مربعا وتمتد سواحلها في الحوض الغربي للمتوسط في ضفته الجنوبية على طول 1300 كلم.مناخ تونس متوسطي، فهو حار وجاف في الصيف ومعتدل في الشتاء مع هطول أمطار معتدلة. يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة في شهري جويلية وأوت 40 درجة مائوية.==================- عدد السكان : 11 مليونا و887 ألفا و412 نسمة (جانفي 2024)- عدد الأسر : مليونان و713 ألف أسرة (2014)- متوسط حجم الأسرة التونسية لكل مسكن: 4،05 (2014)- نسبة الإناث : 50،2 بالمائة (2014)- نسبة الذكور : 49،8 بالمائة (2014)- أمل الحياة عند الولادة : 76،9 سنة (2022)- نسبة التمدرس : 95،8 بالمائة (6-14 سنة)- نسبة الأمية : 18،8 بالمائة (10 سنوات فما فوق)- العاصمة : تونس (مليون و77 ألف و125 نسمة، جويلية 2022)- إقليم تونس الكبرى : (تونس، أريانة، منوبة، بن عروس): مليونان و893 ألفا و890 نسمة (جويلية 2022)- اللغة الرسمية : العربية- اللغات المتداولة : الفرنسية والانقليزية- الدين : الإسلام بالإضافة إلى أقليات مسيحية ويهودية===========تنقسم البلاد التونسية، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر إلى كل إقليم، إلى 5 أقاليم ضُبطت حدودها على النحو التالي :ولايات الإقليم الأول : بنزرت وباجة وجندوبة والكافولايات الإقليم الثاني : تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابلولايات الإقليم الثالث : سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهديةولايات الإقليم الرابع : توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصةولايات الإقليم الخامس : تطاوين وقابس وقبلي ومدنين- الولايات 24- المعتمديات 279- العمادات 2085- البلديات 350