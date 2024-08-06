احتياطي تونس من العملة الأجنبية يناهز 110 أيام توريد (البنك المركزي)

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بلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية، اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، مستوى 3ر24 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام توريد، مقابل 2ر23 مليار دينار (101 يوم توريد)، في الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي.



وفسر البنك المركزي تطور صافي احتياطي العملة الأجنبية بارتفاع العائدات السياحية بنسبة 3ر6 بالمائة لتبلغ 7ر3 مليار دينار وتحسن عائدات العمل المجمّعة بنحو 9ر2 بالمائة لتناهز 4ر4 مليار دينار، مع موفى جويلية 2024، مقارنة بسنة 2023.





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وارتفعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 5ر67 بالمائة لتمر من 7ر5 مليار دينار، مع موفى جويلية 2023، الى حوالي 5ر9 مليار دينار، في جويلية 2024.