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الترجي الجرجيسي- ترشح قائمة وحيدة برئاسة حافظ طالب لعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية القادمة

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 18:17 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الثلاثاء، عن ترشح قائمة اسمية واحدة برئاسة حافظ طالب (الرئيس الحالي)، لعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2024-2026.

وتقام الجلسة العامة الانتخابية للترجي الجرجيسي يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الخامسة مساء.

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ويتضمن جدول اعمال الجلسة بالخصوص قراءة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب اعضاء الهيئة المديرة حسب نظام الاقتراع على القوائم.


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