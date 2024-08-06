الترجي الجرجيسي- ترشح قائمة وحيدة برئاسة حافظ طالب لعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية القادمة

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اعلن الترجي الجرجيسي، اليوم الثلاثاء، عن ترشح قائمة اسمية واحدة برئاسة حافظ طالب (الرئيس الحالي)، لعضوية الهيئة المديرة للفترة النيابية 2024-2026.



وتقام الجلسة العامة الانتخابية للترجي الجرجيسي يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الخامسة مساء.





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ويتضمن جدول اعمال الجلسة بالخصوص قراءة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب اعضاء الهيئة المديرة حسب نظام الاقتراع على القوائم.