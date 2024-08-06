قطاع الخدمات سجل ارتفاعا بنسبة 28،4 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الاول من 2024

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إرتفعت قيمة الإستثمارات المصرح بها في أنشطة الخدمات بنسبة 28،4 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2024، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 538،3 مليون دينار.



وإرتفع عدد المشاريع المصرح بها ، وفق معطيات أصدرتها، أمس الاثنين، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بنسبة 31 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2023، ليصل إلى 6012 مشروعا وارتفعت مواطن الشغل المحدثة بنسبة 15،7 بالمائة لتصل الى 18 الف و 145 وظيفة.





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وبلغت الإستثمارات المصرح بها في أنشطة خدمات التصدير الكلي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 9،6 مليون دينار، بإجمالي 517 مشروعا و1356 موطن شغل.



وتمثل الإستثمارات المصرح بها في أنشطة الخدمات من قبل التونسيين ، خلال النصف الأول من سنة 2024، وفق ذات المصدر، 91 بالمائة من إجمالي الإستثمارات المصرح بها.



وناهزت قيمة الإستثمارات التونسية ، المصرح بها في أنشطة الخدمات،487،3 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2024، مقابل 362،6 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 34،5 بالمائة.



وبلغ عدد المشاريع المصرح بها 5243 مشروعا، خلال النصف الأول من سنة 2024، بزيادة قدرت ب 31،2 بالمائة، وستمكن هذه المشاريع من إحداث 14920 موطن شغل مقابل 12960 خلال نفس الفترة من سنة 2023 (15،1 + بالمائة).



وسجل عدد المشاريع ذات المساهمة الأجنبية ارتفاعا بنسبة 9ر29 بالمائة ليصل الى 769 مشروعا باجمالي تمويلات مرصودة في حدود 51 مليون دينار علما وان الاستثمارات في المجالات المتصلة بالصناعة بلغت 3ر105مليون دينار.



وارتفع عدد المشاريع ، خلال النصف الاول من 2024، بنسبة 4ر31 بالمائة ليصل الى 3657 مشروعا في حين ارتفع عدد موطن الشغل بنسبة 2ر16 بالمائة الى نحو 9050 وظيفة مقابل 7789 وظيفة خلال النصف الاول من 2023 .