باجة: انتهاء موسم الحصاد بنسبة مائة بالمائة وتجميع ما يمثل 27,2 بالمائة من الانتاج الوطنى من الحبوب

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تمكنت ولاية باجة من تجميع مليون و800 الف قنطار من الحبوب، وهو ما يمثل اكثر من 27,2 بالمائة من الانتاج الوطنى، وتعتبر نسبة التجميع "جيدة" مقارنة بانتاج الجهة للموسم الحالي المقدر ب2,6 مليون قنطار، لكنه دون المامول مقارنة بالمعدلات العادية للجهة، حسب ما اكده رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري شكري الدجبي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء .

وانتهي موسم حصاد الحبوب بولاية باجة، الذى انطلق يوم 29 ماي بجنوب الولاية ويوم 5 جوان بشمالها، بنسبة مائة بالمائة، علما وانه يعتبر "متوسطا" مقارنة بالمواسم العادية، حيث تضررت مساحات تفوق ال10 الاف هكتار من الحبوب، نتيجة العوامل المناخية، وبلغت المساحات القابلة للحصاد 201 الف هكتار من جملة اكثر من 212 الف هكتار تمت زراعتها حبوبا مختلفة.