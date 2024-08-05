المحامي مختار الجماعي: حجز ملف ما يعرف بقضية "التزكيات" للانتخابات الرئاسية للنظر في مطالب الدفاع

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قرّرت هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، حجز ملف القضية المتعلقة بشبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية 2024 للنظر في مطالب الدفاع، وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي.



وأضاف الجماعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هيئة الدفاع طالبت بتأجيل النظر في القضية التي أثارتها النيابة العمومية إلى جلسة لاحقة، للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، وبالإفراج عن المتهمين الموقوفين والإبقاء على المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية نزار الشعري بحالة سراح، مشيرا إلى أن الشعري قد حضر جلسة اليوم وهو محال بحالة فرار.





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وأوضح أنه انطلاقا مما أثارته النيابة العمومية منذ أيام من أبحاث بخصوص شبهة افتعال التزكيات، تم توجيه 3 تهم لعدد من المترشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم، تتعلق بتقديم عطايا وافتعال شهائد واستعمال تلك الشهائد وإحالتهم على القضاء، معتبرا أن هذه الإحالات تعتبر سابقة لأوانها، لاسيما وأن المعنيين بالأمر لم يقدموا بعد هذه التزكيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتثبت من افتعالها.



وأضاف عضو هيئة الدفاع بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت الأسبوع الماضي بمباشرة أبحاث تعلقت بشبهة افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، لتقرر لاحقا إحالة 4 متهمين بحالة إيقاف، وهم عضو بالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل عبد اللطيف المكي و3 من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل نزار الشعري.



كما قررت النيابة إحالة متهمين اثنين بحالة سراح وهما عبد اللطيف المكي ومحمد عادل الدو، وإحالة 3 متهمين آخرين بحالة فرار من بينهم نزار الشعري.