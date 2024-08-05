تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب المخدرات وترويجها وحجز 42 صفيحة من مخدر القنب الهندي (بلاغ)

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أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب المواد المخدرة وترويجها، وحجز 42 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، ومبلغ مالي قدره 85270 دينارا من عائدات الترويج الى جانب الإحتفاظ بزوجين.





وأوضحت الوزارة، أنه على إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مفادها تورط شخص ضمن شبكة تنشط في ترويج المخدرات بين ولايتي بن عروس وبنزرت، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، وأمكن القبض على المعني بعد نصب كمين محكم له يوم الجمعة الماضي، على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت (ولاية أريانة) رفقة زوجته.



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وأضافت أنها حجزت لديهما ثلاث صفائح من مخدر القنب الهندي"زطلة" والمبلغ المالي المذكور مخفية داخل السيارة، مبينة أنه بمداهمة منزلهما بعد إستشارة النيابة العمومية، تم العثور على 39 صفيحة من نفس المخدر.





وأوردت أنه بالتحري مع الشخص الموقوف، اعترف أنه تزود بالمادة المخدرة المذكورة من شخص آخر قاطن بولاية جندوبة، يقوم بجلب المخدرات من بلد مجاور رفقة أشخاص آخرين، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالزوجين وإدراج بقية الأطراف بالتفتيش من أجل جرائم المخدرات وتبييض الأموال، ومازالت الأبحاث متواصلة. وأضافت أنها حجزت لديهما ثلاث صفائح من مخدر القنب الهندي"زطلة" والمبلغ المالي المذكور مخفية داخل السيارة، مبينة أنه بمداهمة منزلهما بعد إستشارة النيابة العمومية، تم العثور على 39 صفيحة من نفس المخدر.وأوردت أنه بالتحري مع الشخص الموقوف، اعترف أنه تزود بالمادة المخدرة المذكورة من شخص آخر قاطن بولاية جندوبة، يقوم بجلب المخدرات من بلد مجاور رفقة أشخاص آخرين، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالزوجين وإدراج بقية الأطراف بالتفتيش من أجل جرائم المخدرات وتبييض الأموال، ومازالت الأبحاث متواصلة.