مباراة ودية - فوز الملعب القابسي على مشعل السواسي 2-1

Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 21:12
      
فاز الملعب القابسي على مشعل السواسي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الثلاثاء بالملعب البلدي بالسواسي في اطار تحضيرات الفريقين لبقية الموسم الرياضي الجاري.
وسجل هدفي فريق "الستيدة" آزر غالي (9) وشمس الدين الزين (89) بينما سجل هدف مشعل السواسي نوفل الزعيري (45 من ركلة جزاء).
ويلاقي الملعب القابسي يوم الاثنين المقبل مضيفه كوكب عقارب في اطار الدور السادس عشر لكاس تونس.
