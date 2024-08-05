زغوان: الشركة الأهلية "سيرستي " لتثمين المنتوجات الغابية بأم الأبواب تتمكن من تجفيف 60 طنا وتقطير 500 لتر من الإكليل خلال الموسم الحالي

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تمكنت الشركة الأهلية لتثمين المنتوجات الغابية بأم الأبواب بالفحص "سيرستي" من ولاية زغوان، من إنتاج حوالي 60 طنا من الإكليل المجفف و500 لتر من زيت الإكليل اللين ،خلال الفترة الممتدة من شهر ماي إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية، وذلك على مساحة 1700 هكتار من جملة 4200 هكتار تحت تصرف الشركة.



وذكر وكيل الشركة صلاح العرفاوي لصحفي "وات"، أنه تم تسليم كامل المنتوج (لشركة تم ابرام اتفاقية معها)، وأضاف أن فترة الجني والتجفيف والتحويل ساهمت في خلق ما يفوق 150 موطن شغل مباشر وغير مباشر بمعدل أجرة يومية تقارب 50 دينارا، لافتا إلى أن الشركة بصدد السعي إلى إبرام اتفاقيات مع بعض المؤسسات لتحويل فواضل الإكليل إلى أعلاف

وأبرز العرفاوي أن هيئة الشركة كثفت مساعيها في الفترة الأخيرة من أجل إحداث وحدة لتقطير زيت الإكليل، التي تقدر كلفتها بحوالي 400 ألف دينار، وفق الدراسة التي تمت للغرض، واشار في هذا السياق إلى أن مصالح البنك الإفريقي للتنمية، أبدت استعدادها لتمويل إنجاز هذه الوحدة، في إطار مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.