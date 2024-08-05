رئاسية 2024: العياشي الزمال يقدم ملف ترشحه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

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قدّم العياشي الزمال ظهر اليوم الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليكون بذلك سادس راغب في الترشح يتقدم بملف ترشحه منذ فتح باب الترشح في 29 جويلية الماضي.



وقال عياشي الزمال (أمين عام حركة عازمون) ،عقب تقديم ملف ترشحه في تصريح صحفي إن "ملفه استوفى جميع الشروط القانونية التي نص عليها القانون الانتخابي"، وجمع أكثر من 10 آلاف تزكية في أكثر من 10 دوائر انتخابية وأكثر من 500 تزكية عن كل دائرة، داعيا إلى توفير كل ضمانات النزاهة والشفافية لإنجاح محطة الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.





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واعرب الزمال عن أمله في أن يحظى مطلب ترشحه بالقبول من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشددا على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على مناقشة محتوى برامج المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى يكون للتونسيين فكرة أوضح حول البرامج".



وأشارفي هذا الصدد إلى أنه يسعى إلى طرح برنامج انتخابي مع انطلاق الحملة الانتخابية المقبلة "يطوي صفحة الصراعات السياسية ويذهب إلى تهدئة سياسية ويعيد إنعاش الاقتصاد". وفق تعبيره.

وستبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل اقصاه يوم السبت 10 اوت القادم لتعلن عن قائمة المترشحين المقبولين اوليا وتعليقها يوم الاحد 11 اوت.

كما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.



ومنذ فتح باب الترشحات يوم 29 جويلية الماضي تلقت هيئة الانتخابات إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من نهار اليوم 6 مطالب ترشح ، وسيغلق باب الترشحات يوم غد الثلاثاء 6 اوت خميس