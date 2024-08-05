مدينة منزل بورقيبة تعيش بداية من اليوم على وقع الدورة 44 من مهرجانها الثقافي

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تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 44 من المهرجان الثقافي لمدينة منزل بورقيبة بعرض للفنانة عفيفة العويني، لتتواصل البرمجة إلى غاية يوم 17 أوت .



ويكون الجمهور على موعد مساء غد (س22) بأحد الفضاءات الخاصة، مع الفرقة الوطنية القطرية "درب الساعي"، قبل فسح المجال يوم 7 أوت لسيرك باباروني (س20) ولعروض فيلم سينمائي في سهرة 8 أوت وتقام السهرتان امام دار الثقافة بيرم التونسي.



ويكون الجمهور على موعد مساء غد (س22) بأحد الفضاءات الخاصة، مع الفرقة الوطنية القطرية "درب الساعي"، قبل فسح المجال يوم 7 أوت لسيرك باباروني (س20) ولعروض فيلم سينمائي في سهرة 8 أوت وتقام السهرتان امام دار الثقافة بيرم التونسي.

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وبرمج القائمون على المهرجان ندوة فكرية يوم 9 أوت (س18) يقدم خلالها الكاتب الفلسطيني توفيق فياض مداخلة عن الأدب الفلسطيني، ويتخلل اللقاء وصلات موسيقية للفنان الفلسطيني أحمد قريناوي، ويكون اللقاء متبوعا بعرض مسرحي.



ويتضمن برنامج 10 أوت (س18) أمسية شعرية تحمل اسم المرحوم صالح نويل، بمشاركة الشعراء محمد الزمالي وليلى حمدي ورشيد العرفاوي. ويلي الأمسية عرض فيلم فلسطيني.



ويقام يوم 11 أوت عرض تنشيطي للأطفال "عمي نوار" بحديقة شتوتغارت (س18) ويوم 12 أوت عرض فروسية (س17) ويوم 13 أوت عرض صوفي تحييه مجموعة البدر للفنان الأسعد العياري.



وتستضيف دار الثقافة مجددا عرضين على التوالي يومي 14 و15 أوت (س 21) الأول بعنوان أهل المغنى للفنان نزار سلطان بمشاركة نهى رحيم وعبد العزيز المرساني، والثاني للفنان محمد علي شبيل.



واستجابة لتطلعات الشباب تمت برمجة عرض موسيقى الراب لشباب منزل بورقيبة يوم 16 أوت بدار الثقافة (س21) يليه عرض فيلم للأطفال بحديقة شتوتغارت، قبل أن يسدل الستار على هذه الدورة يوم 17 أوت بعرض فن الشارع ومسرح الشارع وسط المدينة، الى جانب عرض مجموعة اركز هيب هوب وعرض مابينغ أمام دار الثقافة.