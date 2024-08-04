المنستير: تدعيم مصحة طبّ وجراحة الأسنان بآلة تصوير مقطعي للأسنان الأولى من نوعها في المؤسسات العمومية بتونس

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تدعّمت مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير في موفى جويلية المنقضي بتركيز آلة تصوير مقطعي للأسنان "كون بيم" ودخولها حيز الاستغلال، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير محمّد رويس.



وأوضح رويس، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ كلفة هذه الآلة تبلغ 270 ألف دينار، وهي الوحيدة من نوعها الموجودة في المؤسسات الصحية العمومية بالبلاد، وتعدّ مكسبا كبيرا لمزيد تطوير الخدمات المسداة للمرضى.





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من جهة أخرى، تدعّم مركز التوليد وطب الولدان بالمنستير منذ أسبوعين بماسح طبي "سكانير" بكلفة مليون و500 ألف دينار إلى جانب تركيز كرسي أسنان بالمستشفى المحلي بطبلبة وبمركز الصحة الأساسية بالمندرة.



وتسلّمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بتاريخ 30 جويلية 2024 وقتيا أشغال تهيئة وحدة المخبر بقصيبة المديوني بكلفة 100 ألف دينار، ووحدة المخبر بالمستشفى المحلي عز الدّين الحجري ببوحجر بكلفة 80 ألف دينار، وذلك ضمن برنامج لتطوير جلّ المخابر المحلية والجهوية للتخفيف من الضغط عن المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.



كما تقدّمت أشغال إنجاز قسم طبّ الأسنان الجامعي بالمستشفى الجهوي الدكتور امحمد بن صالح بالمكنين بنسبة تفوق 90 في المائة وبكلفة 200 ألف دينار وبطاقة 10 كراسي أسنان، وسيقع تركيز مخبر لصنع الأسنان بذات المستشفى، وتهيئة قسم الإنعاش الطبي بالمكنين من خلال تركيز 6 أسرة بكلفة تقدر بـ600 ألف دينار، بما من شأنه تخفيف الضغط عن قسم الإنعاش الطبي بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، إلى جانب تركيز ماسح طبي في موفى السنة الجارية ضمن برنامج الصحة عزيزة، حسب المدير الجهوي للصحة.

وينتظر أن يتطوّر المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي في سنة 2025، وذلك بعد أن أصبحت قاعة العمليات به تقريبا جاهزة، حيث سيتحوّل خلال أوت الجاري خبراء من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لمعاينة الآليات الكفيلة بتفعيل الخدمات الجراحية بهذا المستشفى، وفق ذات المصدر.

وأفاد محمّد رويس بأنّ أشغال قسم تصفية الدم في البودريس بطبلبة الذي ينجز بتبرعات من الأهالي تقدمت بنسبة 80 في المائة وبكلفة 2 مليون و500 ألف دينار.

وذكر أنّ الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير تسعى، من جهة أخرى، إلى أن تضمّ كلّ دائرة صحية بالجهة (12 دائرة) مركزا للصحة الأساسية معتمدا على أن تنخرط أغلب مراكز الصحة الأساسية في مسار الاعتماد الصحي، مشيرا إلى أنّ مركز الصحة الأساسية بالبودريس انخرط بعد من أجل الحصول على الاعتماد الصحي من الهيئة الوطنية للإعتماد الصحي والمتابعة إلى جانب المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة الذي بدأ في مسار الاعتماد الصحي الذي يوفر ضمانا للعاملين والمرضى وسلامتهم.

وأكد السعي المتواصل لتطوير جميع إمكانيات الجهة الصحية بالمنستير في كلّ المجالات، باعتبارها تستقبل مرضى من أغلب أنحاء الجمهورية، وفق تعبيره.