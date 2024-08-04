الجزائرية نمور تصبح أول لاعبة جمباز أفريقية وعربية تفوز بذهبية أولمبية

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أصبحت الجزائرية كيليا نمور أول لاعبة جمباز أفريقية وأفريقية تفوز بميدالية أولمبية عندما حصلت على الذهبية بأداء مذهل على العارضتين غير المتماثلتين في دورة باريس الأوليمبية اليوم الأحد لتبهر الجماهير في قاعة بيرسي أرينا.

وأسعد العرض السريع الذي قدمته نمور (17 عاما)، والذي تضمن عددا من الحركات المعقدة والصعبة، الجماهير التي جاءت لدعم لاعبة الجمباز التي سبق لها تمثيل فرنسا.

وهتف المشجعون وقفزوا على أقدامهم بمجرد أن أكملت نمور نزولها. وانخرطت على الفور في البكاء عندما منحت الجزائر أول ميدالية لها في أولمبياد باريس مسجلة 15.700 نقطة مذهلة.

🥇🇩🇿 الجزائرية كيليا نمور تحرز ذهبية المتوازي مختلف الارتفاعات ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™



◀️ كيليا أحرزت الميدالية الذهبية الأولى للجزائر والعرب في أولمبياد باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/aqcR7faAFh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 4, 2024

وأسعد العرض السريع الذي قدمته نمور (17 عاما)، والذي تضمن عددا من الحركات المعقدة والصعبة، الجماهير التي جاءت لدعم لاعبة الجمباز التي سبق لها تمثيل فرنسا.وهتف المشجعون وقفزوا على أقدامهم بمجرد أن أكملت نمور نزولها. وانخرطت على الفور في البكاء عندما منحت الجزائر أول ميدالية لها في أولمبياد باريس مسجلة 15.700 نقطة مذهلة.

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وحصلت الصينية تشو تشي يان، بطلة العالم 2023، على الميدالية الفضية بعد تأخرها بفارق 0.2 نقطة فقط عن نمور. وحصلت لاعبة الجمباز الأمريكية سونيسا لي على برونزيتها الثانية على التوالي على الجهاز برصيد 14.800 نقطة.