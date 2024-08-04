فرقة " درب الساعي" القطرية تحيي حفلا غنائيا في مهرجان الياسمين برادس

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أحيت فرقة " درب الساعي" القطرية مساء السبت حفلا غنائيا على مسرح الهواء الطلق برادس ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الياسمين برادس .



ويأتي هذا الحفل ، في إطار برنامج التبادل والتعاون الدولي بين وزارة الشؤون الثقافية التونسية ونظيرتها القطرية للتعريف بالموروث الغنائي والفني وتبادل التجارب في هذا المجال.





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وقال الفنان منصور المهندي المشرف على الفرقة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سعيد وكافة أعضاء الفرقة من العازفين بالحضور في تونس لإحياء جملة من الحفلات الموسيقية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين ، والتعريف بالتراث الغنائي لدولة قطر. وأعرب عن التطلع لاستكشاف الجمهور في أكثر من محطة معربا عن أمله في تركيز برنامج تواصل دوري ، وتبادل التجارب الغنائية والفنية بين البلدين في إطار برامج تبادل ثقافي منوع لاسيما في ظل تنوع التظاهرات والفعاليات الثقافية بين البلدين.

واشتمل برنامج السهرة على تنويعة موسيقية جمع فيها الفنان وفرقته بين أنماط موسيقية زاوجت بين التراث الموسيقي القطري والاغاني الخاصة بالفنان منصور المهندي ليتوسع اكثر في اللون الخليجي من خلال ترديد مجموعة من الأغاني الخليجية التي اشتهرت على الساحة الغنائية العربية ورددها الجمهور الحاضر الذي تفاعل في عديد الفقرات مع الاختيارات الغنائية المقدمة



ولم ينس الفنان منصور المهندي استحضار مجموعة من الأغاني التونسية على غرار اغنية جاري ياحمودة وهاك دلالي وسيدي منصور وغيرها من الأغاني التي عادة مايرددها فنانو المشرق لدى مشاركتهم في التظاهرات والمهرجانات الفنية التونسية .



يذكر أن فرقة درب الساعي القطرية يعود تاريخ تأسيسها لحوالي 15 سنة وهي إحدى الفرق الوطنية القطرية التي تشتغل على التراث الموسيقي القطري والانتاجات المحلية لدولة قطر وسبق لها أن مثلت قطر في عديد التظاهرات الثقافية الخارجية .



وتتواصل عروض مهرجان الياسمين في دورته التاسعة والعشرين يوم 5 اوت مع عرض الفنان عبد الرحمان الشيخاوي و7 أوت مع الفنان رؤوف ماهرو11 أوت مع عرض الفنان مرتضى الفتيتي وعرض الزيارة يوم 12 أوت وعرض الفنان وليد الصالحي يوم 13 أوت ومغني الراب نوردو يوم 14 أوت وتختتم الدورة بحفل الفنان زياد غرسة يوم 16 أوت.