الالعاب الاولمبية باريس 20254(التنس): الصينية تشينغ تفوز بذهبية فردي السيدات

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أحرزت الصينية تشينغ قينوين الميدالية الذهبية في فردي السيدات للتنس في أولمبياد باريس اليوم السبت بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في النهائي على ملاعب رولان غاروس.

وهيمنت تشينغ المصنفة السادسة على المباراة لتفوز 6-2 و6-3 في ملعب فيليب شاترييه المملتيء عن آخره لتصبح أول صينية تفوز بلقب فردي السيدات في الألعاب الأولمبية.