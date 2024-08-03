كاياك كروس - سليم الجماعي الى الدور الموالي

تاهل سليم الجماعي الى الدور الثاني من منافسات كاياك كروس ضمن اولمبياد باريس 2024 بعد ان انهى السباق الاول في المركز الثاني.وسيقام الدور الثاني غدا الاحد بداية من الساعة 14 و30 بتوقيت تونس.وتجدر الاشارة الى ان صاحبي المركزين الاول والثاني من مجموع 11 سباقا ترشحوا الى الادوار الاقصائية فيما سيخوض بقية المتسابقين التدارك المقرر مساء اليوم.