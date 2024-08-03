Babnet

كاياك كروس - سليم الجماعي الى الدور الموالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66abba561439a7.91281804_fpnlgheioqjkm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 03 Août 2024 - 17:25 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تاهل سليم الجماعي الى الدور الثاني من منافسات كاياك كروس ضمن اولمبياد باريس 2024 بعد ان انهى السباق الاول في المركز الثاني.
وسيقام الدور الثاني غدا الاحد بداية من الساعة 14 و30 بتوقيت تونس.

وتجدر الاشارة الى ان صاحبي المركزين الاول والثاني من مجموع 11 سباقا ترشحوا الى الادوار الاقصائية فيما سيخوض بقية المتسابقين التدارك المقرر مساء اليوم.
...




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 63

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*