الفنان لطفي بوشناق يعتلي للمرة 11 ركح مهرجان المنستير الدولي ويمتع جمهوره بالفن التونسي الأصيل الراقي

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اعتلى الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق مساء أمس ركح مهرجان المنستير الدولي في دورته 51 للمرة 11 في معلم الرباط الأثري بالمنستير ليمتع الجمهور على مدى ساعتين ويشنف أسماعه بكوكتال من أغانيه فيها مراوحة بين الموشحات والمواويل والمقامات التونسية والشرقية..

واختار أن يبدأ عرضه الفني بموشح "عجبي منك" ثم مواويل "وإني على جور الزمان صبور"، و"هي البدر حسنا والنساء كواكب" ثم تغير النسق الموسيقي ليتصاعد مع أغنية " حبيتك وتمنيتك" وبعدها مباشرة غني "يا شاغلة بالي" للفنان التونسي الكبير علي الرياحي التي قال قبل أن يؤديها إنّه يحب في كل حفلاته أن يقدم تحية إلى علم من أعلام الأغنية التونسية



وطلب بوشناق من الجمهور أن يغني معه أغنية "احنا الجود احنا الكرم" العزيزة على نفسه وفق تعبيره، ثم أدى "كل ما فيك زاد جنوني"، و"العين اللي ما تشوفكشي"، و"خدعني الزمان خدعني "، و" غالبك"، و" هذى غناية ليهم"، و"هاموا بشقراء وسمرا وهمت بالتونسية"، و" يا للا وينك توحشتو زينك"، و"نسايا"، و"ريتك ما نعرف وين " من ألحان أنور براهم وكلمات علي اللواتي، و"أنت شمسي"، و"كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة".



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واختتم لطفي بوشناق عرضه الفني بأغنية "كيف شبحت خيالك"، و"يا المنوبية" وكانت جميع أغانيه وأنغامه الموسيقية مستمدة من التراث الموسيقي التونسي العريق الضارب في القدم.



وأكد الفنان لطفي بوشناق خلال ندوة صحفية انتظمت إثر العرض أنّه يحاول إعطاء أفضل ما عنده في كلّ حفل فني حفاظا على ثقة جمهوره وحرصا منها على أن يكون العمل متجددا وشاهدا على عصره.



وقال بوشناق إنّه قدم خلال عرضه وصلة "عجبي منك" التي لا يعرفها الجمهور قائلا إنّه "لا يمكن تقديم كل الجديد خلال مهرجان لأنّ الجمهور يريد المشاركة وهناك ظاهرة جديدة وهي أنّ تعزف الفرقة ويغني الجمهور أغان معروفة".

وأكد من جهته امحمد البواب من لجنة تنظيم مهرجان المنستير الدولي أنّ الفنان لطفي بوشناق يعتلي ركح مهرجان المنستير الدولي للمرة 11 وهو فنان متجدد ودائما يبدع وينتج. ويجمع حوله مختلف الفئات

العمرية التي تستمتع بأغانيه وتطرب لها وترقص على أنغامها.

وأفاد معز عباس مدير مهرجان المنستير الدولي أنّ أكثر من 2300 شخص واكبوا عرض الفنان لطفي بوشناق الذي كان ناجحا فنيا وجماهيريا وتنظيميا بفضل جهود الأمنيين والحماية المدنية وفريق تنظيم المهرجان.