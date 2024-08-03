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ألعاب القوى - الأوغندي تشيبتيغي يحرز ذهبية 10 آلاف متر ويحطم الرقم الأولمبي

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Publié le Samedi 03 Août 2024 - 06:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أحرز الأوغندي جوشوا تشيبتيغي ذهبية سباق 10 آلاف متر ضمن ألعاب القوى امس الجمعة في إطار الألعاب الأولمبية باريس 2024، محطما الرقم القياسي الأولمبي.
وسجل بطل العالم ثلاث مرات وحامل فضية أولمبياد طوكيو الأخير توقيتا قدره 26 دقيقة و43 ثانية و14 جزءا من الثانية، متقدما على الإثيوبي بيريهو أريغاوي (26:43.44 د) والأمريكي غرانت فيشر (26:43.46 د).
وتعد هذه الذهبية الأولمبية الثانية للعداء البالغ من العمر 27 عاما، بعد تتويجه في سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو.
وشهد السباق منافسة قوية حيث بلغ الفارق بين بطله وصاحب المركز السادس أقل من ثانية، حسمه الأوغندي في ظل محاولات الإثيوبيين لخطف الذهبية.
...

وكان تشيبتيغي أعلن أن أولمبياد باريس سيكون الأخير له على المضمار، قبل الانتقال إلى سباقات الطرق، وقد استهل مشواره في الماراطون في ديسمبر الماضي.


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