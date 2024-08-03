أولمبياد باريس 2024: ذهبيتان لفرنسا وأستراليا في سباقات الدراجات

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توج الفرنسي غوريس دوديه بالميدالية الذهبية لسباق دراجات (بي إم إكس) للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وهيمنت فرنسا على منصة التتويج بعدما حصد سيلفيان أندريه ورومان ماهيو الميداليتين الفضية والبرونزية تواليا.

كما توجت الأسترالية سايا ساكاكيبارا بالميدالية الذهبية لسباق دراجات (بي إم إكس) للسيدات، وحصدت الهولندية مانون فينسترا الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويسرية زوي كلايسينس.