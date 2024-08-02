أولمبياد باريس 2024.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الأمريكي برباعية ويتأهل لنصف نهائي كرة القدم لأول مرة في تاريخه

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حجز المنتخب المغربي مقعدا له في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024/ للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على نظيره الأمريكي برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما، اليوم، على استاد بارك دي برانس.

وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 29 من علامة الجزاء، وإلياس أخوماش في الدقيقة (63)، وأشرف حكيمي في الدقيقة (70)، والمهدي موهوب في الدقيقة (90+1 من ركلة جزاء)، ليضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة إسبانيا واليابان التي ستقام لاحقا اليوم.

وسار المنتخب المغربي الأولمبي على درب منتخبه الأول عندما بلغ دور الأربعة في كأس العالم قطر 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينهيه في المركز الرابع.

ويتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق أفضل من المركز الرابع من خلال التتويج بميدالية على الأقل أو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في تاريخ القارة السمراء بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.



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وعزز سفيان رحيمي، هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، صدارته للائحة الهدافين بخمسة أهداف.