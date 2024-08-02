وزير الشؤون الاجتماعية ياذن بإحداث وحدة للأدوية الخصوصية بمقر الإقليم الطبي للصندوق الوطني للتامين عن المرض بمدنين

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أذن وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، اليوم الجمعة، خلال زيارة عمل الى ولاية مدنين، بإحداث وحدة لتوزيع الأدوية الخصوصية بمقر الإقليم الطبي للصندوق الوطني للتأمين عن المرض بمدنين الذي يغطي بخدماته ولايتي مدنين وتطاوين.



وسينطلق عمل الوحدة في غضون الأيام القليلة القادمة بمقر الإقليم الطبي، مؤقتا، في انتظار نقلها إلى المستشفى الجامعي بمدنين وتحت اشراف وزارة الصحة.





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وقال الوزير في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن إحداث وحدة الأدوية الخصوصية سيمكن من تقريب الخدمات وتجنيب مواطني الجهة والجهات المجاورة من عناء التنقل إلى ولاية صفاقس للحصول على الأدوية الخصوصية وتوفيرها على مستوى هذه الوحدة وفق أحدث التجهيزات ووضع كل الامكانيات المادية والبشرية لضمان انطلاق عملها في أقرب الاجال داعيا إلى تبسيط العمل بمختلف اللجان الطبية بالاعتماد على رقمنة الخدمات وسرعة البت في اجال الملفات.

وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الذي يحتفل في مثل هذا اليوم بمرور عشرين سنة على إحداثه جاء بجملة من المكاسب للمواطن وتنتظره عدة تحديات في اتجاه الوصول إلى تغطية صحية شاملة لكافة افراد الشعب التونسي .

وتعرف المدوري رفقة والي مدنين على نشاط الاقليم الطبي للصندوق الوطني للتامين عن المرض بمدنين من خلال عرض قدمه رئيس الإقليم ثم على عرض لإنشاء منصة لتعليم فاقدي السمع والنطق تحصلت مؤخرا على شهادة المؤسسات الناشئة حيث نوه بهذا المشروع الأول من نوعه والذي يشمل فئة من منظوري الوزارة معربا عن الاستعداد للتعاون ومناقشة اوجه الشراكة مع باعثي هذا المشروع بما يضمن استفادة ناجعة من الحلول التي توفرها المنصة لفائدة هذه الفئة ذات الاحتياجات الخصوصية.

كما تولى الوزير تكريم متفوقين في المسار التعليمي من الأشخاص ذوي الاعاقة من المتحصلين على شهادة البكالوريا وتمكينهم من حواسيب محمولة.

وسلّم المدوري بالمناسبة مقررات اسناد مشاريع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي منها 10 مقررات للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل المنتفعة من برنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة و3 مقررات اسناد مشاريع ضمن برنامج بعث موارد رزق للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وذلك باعتمادات جملية حوالي 200 الف دينار لانجاز مشاريع في مجالات مختلفة من مشرب ومطعم واكلات خفيفة وحلاقة وغيرها .

وقال الوزير بالمناسبة أن تشجيع أبناء العائلات المعوزة أو ذوي الهمم على بعث مشاريع للحساب الخاص وعلى التمكين الاقتصادي يوفر الاستقلالية الاقتصادية ويرتقي من طور المساعدات إلى طور التمكين الاقتصادي مع المرافقة والإحاطة والارشاد وتشبيك مع كل الهياكل الحكومة المعنية بالمشاريع لضمان كل حظوظ نجاح المشروع والجدوى الفنية والاقتصادية له وبذلك خلق ديناميكية اقتصادية.



وقال الوزير أن الوزارة خصصت دعما ماليا قدره 10 ملايين دينار بعنوان التمكين الاقتصادي وتعمل على الترفيع فيه بهدف الخروج باستراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي تتجاوز دور وزارة الشؤون الاجتماعية لتشمل تشبك كل الهياكل الحكومية بما يضمن تمويل المشاريع ومرافقتها والترويج والتسويق لمنتجاتها.

واستهل المدّوري زيارته بتدشين المقر الجديد لقسم تفقدية الشغل والسلامة المهنية بمدنين حيث تعرّف على ابرز مكوناته وانشطته في مجال المراقبة والتفقد وتطبيق التشريعات والقوانين. كما اطلع على تقدم أشغال بناء المركب الاداري للشؤون الاجتماعية التي بلغت نسبة 40 بالمائة على ان تستكمل نهاية السنة باعتمادات فاقت 4 ملايين دينار لينهي زيارته بمتابعة عينات لمشاريع أحدثت في اطار برنامج التمكين الاقتصادي.