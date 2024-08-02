جلسة عمل وزارية حول متابعة برنامج مسار إعادة هيكلة ودمج شركتي "سنيب لابراس" و "دار الصباح"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ad2ee0d6e5c6.33768922_lqikmjgepnfoh.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت متابعة برنامج إرساء مسار إعادة هيكلة ودمج الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب لابراس" وشركة "دار الصباح"، محور جلسة عمل وزارية التأمت اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني.



وصادق المجلس بعد التداول، على نتائج أعمال لجنة القيادة، كما تمت الموافقة على سيناريو "الدمج الكلاسيكي" المقترح من طرف مكتب الخبراء، مع التأكيد على ضرورة مرافقة لجنة القيادة لعملية الدمج والتسريع في تنفيذ الإجراءات المصاحبة، إلى جانب ضرورة تأمين الحاجيات المالية للشركتين في الفترة القادمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





...



وقد حضر جلسة العمل، وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، والمكلف بتسيير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق كلثوم، وأعضاء لجنة القيادة المكلفة بإرساء مسار إعادة هيكلة و دمج الشركتين، خصوصا مسؤولي الشركتين المذكورتين أعلاه.



وكانت خصّصت يوم 27 مارس الفارط، جلسة عمل وزارية، للنظر في متابعة برنامج إرساء مسار إعادة هيكلة ودمج الشركتين باشراف رئيس الحكومة، وتم التأكيد على وجوب التسريع في إجراءات إنقاذ الشركتين وإجراء عملية الدمج في أقصر الآجال، مع ضرورة تأمين الحاجيات المالية.



يذكر أن رئيس الدولة، كان أكد خلال اجتماع في قصر الحكومة بالقصبة يوم 27 جويلية 2023 ، على ضرورة ايجاد حل جذري لوضعيتي المؤسستين الاعلاميتين "سنيب لابراس" و "دار الصباح" اللتين تمران بوضعية مالية صعبة، معربا عن عدم استعداده للتفريط في هاتين المؤسستين التي قال "إنهما تمثلان جزءا من تاريخ تونس".

