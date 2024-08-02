وزارة التربية تغلق باب الالتحاق بالمؤسسات التربوية النموذجية للسنة الدراسية 2024-2025، نهائيا

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أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الجمعة،إغلاق باب الالتحاق بالمؤسسات التربوية النموذجية للسنة الدراسية2024-2025، نهائيا ، وفق ما جاء في بلاغ، نشرته عشية الجمعة على موقعها على شبكة الانترنات



وأعلمت، الوزارة في بلاغها، كافة أولياء التلاميذ الحاصلين على معدل 14 من 20 ما فوق ومن المتمسكين بالاحقية للالتحاق بالاعداديات والمعاهد النموذجية، أن التسوية الأخيرة شملت كل الجهات، وعليه فقد أغلق باب الالتحاق بالمؤسسات النموذجية

