رئيس الحكومة يؤكد اهمية استغلال تونس لموقعها الجيو- الإستراتيجي ضمن القارة الافريقية

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أكد رئيس الحكومة احمد الحشاني اهمية استغلال تونس لموقع تونس الجيو - إستراتيجي في القارة الإفريقية الذي يمكنها من لعب دور اقتصادي فعال وعلى اهمية المجهودات المبذولة في سبيل تعزيز العلاقات مع بلدان القارة



والتقى رئيس الحشّاني مساء الجمعة 02 اوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح مرفوقة بمدير مركز تنمية الصادرات مراد بن حسين وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة.





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وتمحور اللقاء حول مخرجات الدورة الثالثة لتظاهرة "لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية -التي انعقدت يومي 02 و03 جويلية 2024 بتونس، وتم خلالها تسجيل اكثر من 4000 لقاء مهني مباشر .



وجمعت هذه اللقاءات بين 300 ممثلا عن 215 شركة تونسية ناشطة في مختلف القطاعات و135 ممثلا عن 120 شركة ومؤسسة اقتصادية من 25 بلدا من افريقيا جنوب الصحراء.



وتاتي تطور العلاقات التونسية الافريقية في ظل اعداد خطة تحرك من قبل مركز النهوض بالصادرات لتطوير التبادل التجاري مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء، خصوصا مع وجود اطار قانوني محفز للتجارة البينية الإفريقية



يشار الى ان تونس عززت من تواجدها في السوق الافريقية خلال السنوات الاخيرة من خلال الانضمام إلى المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر" زليكاف" والسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا".

