"سنعمل على استعادة اشعاع الكرة الطائرة التونسية وتطوير مستوى البطولة الوطنية" (رئيس الجامعة التونسية)

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قال عبد المجيد جراد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنّ المكتب الجامعي الحالي سيعمل خلال فترته النيابية على استعادة اشعاع الكرة الطائرة التونسية مشيرا الى أنّ بلوغ هذا الهدف يستوجب ارساء مقاربة تشاركية قوامها جمع الشمل وتظافر الجهود بين مختلف الاطراف المتدخلة.

واضاف خلال لقاء اعلامي انعقد اليوم الجمعة بالعاصمة خصص لاستعراض الاستحقاقات الاقليمية والقارية التي تنتظر المنتخبات الوطنية في مختلف الأصناف ذكورا واناثا والاهداف المرسومة خلال المرحلة القادمة أنّ استرجاع الريادة القارية بعد خسارة اللقب الافريقي في صنف الأكابر والتغيب عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 يبقى رهين تطوير مستوى البطولة الوطنية منتقدا في هذا السياق تراجع درجة المنافسة في المسابقات المحلية قائلا انّ احتكار فريق واحد لجميع الألقاب ينعكس بشكل سلبي على مستوى المنتخب.

ومن جانبه، أفاد بسام الفوراتي المدير الفني للجامعة أنّ المكتب الجامعي منح كامل الثقة للاطار الفني التونسي المشرف على منتخب الاكابر والمتكون من المدرب نور الدين حفيظ بمساعدة حسني القرمصلي ومحمد بن سليمان الذي تنتظره محطة هامة في البطولة العربية القادمة المقررة بالبحرين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وأبرز أنّ المنتخب يراهن على الظفر باللقب العربي من اجل تعويض خسارة التاج الافريقي وعدم الترشح لأولمبياد باريس 2024 ملاحظا أنّ اعتلاء منصة التتويج سيساهم في رفع منسوب الثقة لدى كافة افراد المجموعة.



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كما بيّن أنّ احتضان تونس البطولة الافريقية للأصاغر والصغريات لأقل من 18 سنة والأواسط والوسطيات لأقل من 20 سنة سيكون فرصة لاكتشاف عديد المواهب مشيرا الى ان الهدف الاساسي يبقى التتويج بمختلف هذه الألقاب القارية في هذه الفئات العمرية وكسب رهان التأهل للنسخ القادمة من البطولات العالمية.



وفي ما يلي أبرز مواعيد الاستحقاقات المحلية والاقليمية والقارية القادمة:

البطولة الافريقية للصغريات (دون 18 سنة) من 2 إلى 12 أوت 2024

البطولة الافريقية للاصاغر (دون 18 سنة) من 22 الى 31 اوت 2024



البطولة الافريقية للأواسط (دون 20 عاما) من 2 إلى 12 أوت 2024

البطولة الافريقية للوسطيات (دون 20 عاما) من 22 إلى 31 أوت 2024



منتخب الأكابر:

انطلاق التحضيرات يوم 12 أوت 2024 استعدادا للبطولة العربية بالبحرين المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر



البطولة الوطنية:

انطلاق بطولة الأكابر 20 نوفمبر 2024

انطلاق بطولة الكبريات 19 أكتوبر 2024

انطلاق بطولة الشبان 13 أكتوبر 2024



