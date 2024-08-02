الالعاب الاولمبية 2024 - غابت النتائج الايجابية في اليوم الثامن للمشاركة التونسية

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لم يتوفق الرياضيون التونسيون المشاركون في منافسات اليوم الجمعة في اطار اليوم الثامن من الالعاب الاولمبية 2024 التي افتتحت يوم 26 جويلية الماضي بباريس في تحقيق نتائج ايجابية تذكر .

وأنهى الثنائي التونسي المتكوّن من الجذافتين سلمى الذوادي وخديجة الكريمي نهائي سباق الزوجي سيدات وزن خفيف "ب" ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 في المركز الخامس بزمن قدره 7د و21ث و05 .

من اجل تحديد المراكز

وبدوره اختتم الجذاف محمد الطيب مشاركته في منافسات التجذيف الفردي ضمن سباق النهائي الترتيبي "E" من 25 الى 30 بتوقيت 7:00.31دق في المرتبة 26 أولمبيا



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وفي الكانوي "سلالوم "واصل

سليم الجمايعي سباق التصفيات

وانهى الدور التمهيدي، من منافسات كاياك كروس ضد الساعة، في المركز الثاني عشر من مجموع 38 متسابقا.

كما يخوض الجماعي غدا الدور الاول ضمن السباق الاول .



وانهزمت مصارعة الجيدو التونسية سارة المزوغي وزن 78 كلغ صباح اليوم امام البرتغالية روكال نونيز في الدور الاول ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024 وهي اول مباراة لها في الاولمبياد.

كما خسرت الملاكمة التونسية خلود الحليمي في ثاني مشاركة اولمبية لها امام التركية اسراء يلدز كهرمان ( وزن 57 كلغ ) في مباراة من ثلاث جولات ضمن الدور الثاني من تصفيات دورة الملاكمة ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد ان كانت اعفيت من خوض الدور الاول.

وفي اول مشاركة لها في الاولمبياد انهت السباحة التونسية جميلة بولكباش تصفيات السلسلة الاولى لسباق 800م سباحة حرة ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 ضمن المركز الثامن والاخير محققة توقيتا قدره 9دق و21ث و38 جزء بالمائة

