فوز    الملاكمة التركية  اسراء يلدز كهرمان ( وزن 57 كلغ )على  التونسية  خلود الحليمي

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فازت الملاكمة التركية اسراء يلدز كهرمان ( وزن 57 كلغ )على التونسية خلود الحليمي اليوم في مباراة من ثلاث جولات ضمن الدور الثاني من تصفيات دورة الملاكمة ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تختتم يوم 11 اوت الجاري



وتابع المبارة قرابة خمسة الاف متفرج .وحظيت الحليمي بتشجيع كبير من الجمهور وقدمت اداء طيبا لكن الفوز كان لصالح منافستها التركية

