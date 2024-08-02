الجامعة العامة للتعليم الثانوي تستنكر تغيب وزيرة التربية عن اجتماع تفاوضي أمس بالوزارة

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-عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن استنكارها لـ "تخلف" وزيرة التربية سلوى العباسي عن جلسة تفاوض كانت محددة صباح أمس الخميس، بحضور وفد نقابي وممثلين عن وزارة التربية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، حسب بيان نشرته مساء أمس الخميس على صفحتها على مواقع التواصل "فايسبوك."



وأشارت الجامعة إلى انسحاب الوفد النقابي المفاوض والمتمثل في أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي من قاعة الاجتماعات، تنديدا بما وصفته " بنهج الاستهتار والتخبّط" .

واعتبرت أن " هذا السلوك يعّد نسفا للتعامل الرسمي وضربا لتقاليد التفاوض يراد مه مزيد تأجيج الوضع المتأزم في الوقت الذي تسعى فيه الجامعة إلى إيجاد الحلول للملفات الحارقة استعدادا لتأمين عودة مدرسية فيما تسعى وزيرة التربية بسلوكها إلى إرباكها"، حسب نص البيان.



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وقبل يومين حذر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي من أنه لن تكون هناك عودة مدرسية دون الرجوع إلى الهياكل النقابية.

وقال إلى أن المسار التفاوضي مع وزارة التربية قد انغلقت أبوابه منذ ثلاثة أشهر على نقيض ما تروج له وزيرة التربية سلوى العباسي، مضيفا أن ملف النواب ما يزال يراوح مكانه دون حلول وهو ما يفاقم الأزمة في الساحة التربوية.

ويذكر أنه لم يتسن لـ "وات" الحصول على الفور على تصريح رسمي من وزارة التربية للتعقيب على ما ورد في بيان الجامعة العامة للتعليم الثانوي.