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كاياك كروس - ضد الساعة - الدور التمهيدي - سليم الجماعي في المركز الثاني عشر

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Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 17:32 قراءة: 0 د, 26 ث
      
انهى سليم الجماعي ، الدور التمهيدي، من منافسات كاياك كروس ضد الساعة، الذي اقيم اليوم الجمعة ضمن الالعاب الاولمبية باريس 2024 في المركز الثاني عشر من مجموع 38 متسابقا.

وسيخوض الجماعي غدا الدور الاول ضمن السباق الاول الى جانب البريطاني كلارك جوزاف (صاحب المركز الاول في الدور التمهيدي) والامريكي كازاي ايشفيلد (33).

...

وتجدر الاشارة الى ان كافة المتسابقين ترشحوا الى الدور الاول حيث تم توزيعهم على 11 سباقا على ان يترشح صاحبا المركزين الاول والثاني من كل سباق الى الادوار الاقصائية فيما يخوض بقية المتسابقين التدارك.


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