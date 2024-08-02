مسرحية السلطة الرابعة تتوج بجائزتي أفضل إخراج وأفضل تمثيل ضمن مهرجان المونودراما بالأردن

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توج المخرج التونسي عبد القادر بن سعيد والممثل خالد هويسة بجائزتي أفضل إخراج وأفضل ممثل عن مسرحية "السلطة الرابعة"، (عن فكرة الصحفي ناجي الزعيري) وذلك في إطار الدورة الثانية من مهرجان المونودراما بالمملكة الهاشمية الأردنية والذي ينتظم ضمن فعاليات الدورة 38 من مهرجان جرش للفنون والثقافة.

وترأس لجنة تحكيم هذا المهرجان الفنان الإمارتي حبيب غلوم، وضمت في عضويتها الممثلة التونسية وحيدة الدريدي والموسيقي الأردني محمد واصف.

وكانت "السلطة الرابعة" تحصلت على عديد الجوائز على غرار الجائزة الكبرى ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، سنة 2023، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل تمثيل وجائزة النص.

للإشارة فإن مسرحية السلطة الرابعة عمل يطرح بطريقة نقدية وباعتماد الكوميديا السوداء واقع الصحافة التونسية قبل الثورة من خلال قصة صحفي شاب يسعى إلى شق طريقه في عالم الصحافة.