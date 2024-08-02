Babnet

التجذيف - سكيف : التونسي محمد الطيب ينهي المنافسة في المركز 26

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66a00ff6b6ce86.54727459_pmqhlnefojigk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 11:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      

أنهى الجذاف التونسي محمد الطيب نهائي سباق الفردي سكيف " E" الترتيبي في المركز الثاني في زمن قدره 7:00.31 دق خلف الكازخستاني فلاديسلاف ياكوفليف الذي حلّ بالصدارة في زمن قدره 6:59.43 دق.
وعلى اثر هذه النتيجة يكون محمد الطيب قد احتل المركز 26 في الترتيب النهائي لمنافسات سباق الفردي سكيف، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، من ضمن 33 جذافا.
وفي ما يلي ترتيب نهائي الفردي سكيف "E" الترتيبي :
...


الترتيب الزمن
1- فلاديسلاف ياكوفليف (كازاخستان) 6:59.43 دق
2- محمد الطيب (تونس) 7:00.31 دق
3- ميمو (اندونيسيا) 7:02.23 دق
4- دارا أليزاديه (برمودا) 7:03.12 دق
5- ستيفان كوكس (الزيمبابواي) 7:09.34 دق
6- بريمانوت واتانانوسيث (تايلاندا) 7:18.58 دق



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 64

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 11:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*