التجذيف - سكيف : التونسي محمد الطيب ينهي المنافسة في المركز 26

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أنهى الجذاف التونسي محمد الطيب نهائي سباق الفردي سكيف " E" الترتيبي في المركز الثاني في زمن قدره 7:00.31 دق خلف الكازخستاني فلاديسلاف ياكوفليف الذي حلّ بالصدارة في زمن قدره 6:59.43 دق.

وعلى اثر هذه النتيجة يكون محمد الطيب قد احتل المركز 26 في الترتيب النهائي لمنافسات سباق الفردي سكيف، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، من ضمن 33 جذافا.

وفي ما يلي ترتيب نهائي الفردي سكيف "E" الترتيبي :



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الترتيب الزمن

1- فلاديسلاف ياكوفليف (كازاخستان) 6:59.43 دق

2- محمد الطيب (تونس) 7:00.31 دق

3- ميمو (اندونيسيا) 7:02.23 دق

4- دارا أليزاديه (برمودا) 7:03.12 دق

5- ستيفان كوكس (الزيمبابواي) 7:09.34 دق

6- بريمانوت واتانانوسيث (تايلاندا) 7:18.58 دق



